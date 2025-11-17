Mediot AI et Roche s’unissent pour révolutionner le diagnostic médical en Afrique grâce à l’IA

Lors de la signature du partenariat entre Mediot AI et Roche.

Cette collaboration associe les solutions diagnostiques de pointe de Roche à la technologie avancée de Mediot AI, incluant sa plateforme de données pilotée par l’intelligence artificielle et son écosystème AIoT basé sur la technologie «Medical Fusion AI», spécialement conçue pour les environnements de santé.

Au-delà d’un simple accord technologique, ce partenariat traduit une vision commune: réduire les inégalités d’accès aux soins, autonomiser les communautés et bâtir un modèle durable de santé connectée sur le continent.

Alors que des millions de personnes restent éloignées d’un diagnostic fiable, cette initiative représente une avancée majeure: rendre accessibles des analyses précises partout en Afrique grâce à une convergence unique de diagnostic intelligent, de connectivité distribuée et d’intelligence artificielle.

En combinant l’expertise diagnostique de Roche et la plateforme d’IA de Mediot AI, ce partenariat inaugure une nouvelle génération de parcours de soins: intelligents, connectés et guidés par l’IA, favorisant une détection précoce et des décisions médicales plus éclairées.