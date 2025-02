Mediot Technology s’implante aux Émirats arabes unis avec une première acquisition stratégique

Dans le cadre de cette expansion, Mediot Technology réalise un premier investissement stratégique avec l’acquisition du réseau Modern Clinic, appartenant au groupe Al Batha. Ce rachat marque une étape clé dans la mise en place d’une nouvelle ligne de soins de santé destinés aux locaux et étrangers résidant aux Émirats arabes unis, alliant accessibilité, qualité et innovation technologique.

Un modèle de soins repensé grâce à l’IA

Grâce à son expertise en intelligence artificielle et en solutions de digitalisation médicale, Mediot Technology transformera le réseau Modern Clinic en une plateforme de soins de nouvelle génération. L’objectif est de proposer aux patients une prise en charge optimisée, des parcours fluidifiés et un accès facilité à des services médicaux de qualité à des coûts maîtrisés.

«L’ouverture de Mediot Technology aux Émirats et notre première acquisition témoignent de notre volonté de redéfinir le secteur des soins de santé dans la région MENA», déclare Mohamed Benouda, président de Mediot Technology. «En intégrant les capacités de l’intelligence artificielle et des technologies avancées telles que l’AIoT, la télémédecine, nous offrons une solution adaptée aux besoins d’une population en quête d’une médecine plus accessible et efficace», poursuit-il.

Une vision tournée vers l’avenir

Avec cet investissement stratégique, Mediot Technology ambitionne d’étendre progressivement son modèle à d’autres marchés régionaux et internationaux, tout en collaborant avec les acteurs locaux pour développer un écosystème de santé intelligent et interconnecté.

Mediot Technology ne s’arrête pas là et prévoit une expansion rapide à travers la région du Conseil de coopération du Golfe (GCC). Des discussions avancées sont en cours pour de futures implantations en Arabie Saoudite, où Mediot a déjà exporté des cabines de télémédecine, et à Oman, où la demande en solutions de santé numériques connaît une croissance exponentielle. L’objectif est de créer un réseau interconnecté de soins intelligents, basé sur l’optimisation des données médicales, l’IA et la télémédecine, afin d’améliorer l’efficacité des établissements de santé et répondre aux besoins des patients.