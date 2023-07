Télémédecine: le marocain Mediot s’allie au japonais Melody International pour déployer ses solutions dans l’Océan Pacifique

Mediot, filiale du groupe marocain ABA Technology spécialisé dans la santé connectée déploie ses services dans la région pacifique. Dans un communiqué publié ce mercredi 26 juillet, l’entreprise annonce le lancement officiel d’un produit conjoint novateur sur la région pacifique, avec la société japonaise Melody International.

«Ce partenariat stratégique marque une étape cruciale pour les deux entreprises, qui unissent leurs forces pour proposer une solution de télémédecine allant de la consultation générale à la gynécologie, en passant par l’ophtalmologie, la dermatologie ou même l’ORL, aux citoyens de cette région répartis en plusieurs îles enclavés», indique-t-elle.

D’après Mediot, la région de l’Océanie pacifique connaît historiquement un nombre important de morts et de maladies dû à un mauvais suivi des maladies chroniques, des maladies cardiaques ainsi que de la santé des femmes et des enfants. Pour assurer un meilleur diagnostic et une bonne prise en charge, la société prévoit de déployer dans les centres hospitaliers de la région, des solutions technologiques made in Morocco avec l’équipement médical nécessaire.

Lire aussi : L’Agence marocaine des médicaments et l’Agence marocaine du sang opérationnelles avant fin 2023, selon Aït Taleb

«A travers ses mallettes et ses chariots, Mediot intègre le cardiotocographie en continu et connecté à caractère innovant de la société Melody International. Cette combinaison de technologies de pointe vise à répondre aux défis spécifiques et aux besoins en constante évolution de la région de l’Océanie pacifique tout en faisant bénéficier aux citoyens une solution d’urgence innovante et performante», explique-t-elle.

Selon la filiale d’ABA Technology, ce partenariat avec Melody International a été vivement soutenu par le ministère de l’Economie, du commerce et de l’industrie (METI) au Japon «dans le cadre de rapprochement et de l’accélération des relations existantes entre le Japon et l’ensemble des pays de la zone pacifique».

Fondé en 2021, Mediot est considéré comme un des leaders dans la télémédecine au Maroc, avec des solutions et équipements fabriqués dans le Royaume comme Chariot, la cabine médicale connectée, ainsi que des dispositifs individuels axés sur l’intelligence artificielle.