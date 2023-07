Sang contaminé au VIH à Casablanca: le démenti du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale se réserve le droit de poursuivre en justice Aziz Ghali, président de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH). C’est ce qu’a laissé entendre Hicham Rahil, chef de cabinet du ministre Khalid Aït Taleb, lors de son intervention hier dimanche 16 juillet dans l’émission «Décryptage», sur la station MFM Radio.

Trois jours plus tôt, le président de l’AMDH avait déclaré, sur la chaîne YouTube d’un site d’information, que du sang contaminé au VIH avait circulé au Maroc en juillet 2019, et a même été transfusé à des Marocains, précisément «à une femme dans une clinique privée, et à un homme au sein du Centre hospitalier universitaire de Casablanca».

«Ce sont des propos extrêmement graves et imprégnés de beaucoup de haine. Ce monsieur avait presque envie de dire que le ministre de la Santé a fabriqué lui-même ce sang contaminé. Il doit savoir qu’à la date qu’il a évoquée, en juillet 2019, Khalid Aït Taleb était encore directeur du CHU de Fès, et pas encore ministre de la Santé, puisque sa nomination n’est intervenue qu’en octobre 2019», a tonné Hicham Rahil, avant d’affirmer que le président de l’AMDH est tenu de dévoiler l’identité de l’institution ou de l’organisme qui a rédigé le rapport sur lequel il base ses accusations.

«Il aurait dû nous dire dans son émission: voici la partie qui m’a remis ce rapport qui révèle que le ministre avait été mis au courant de l’affaire et qu’il aurait donné ses consignes pour l’étouffer», poursuit le chef de cabinet du ministre de la Santé. «Avec ces mensonges, il crée de la Fitna et la panique chez les citoyens marocains. Il est aujourd’hui dans l’obligation de nous révéler qui a rédigé ce fameux rapport. On doit savoir si ce sont des Marocains ou des étrangers qui sont derrière».

«Une erreur impossible»

Et de s’interroger sur la provenance de ce rapport relatant des faits présumés datant de plus de trois ans. «Pourquoi les auteurs de ce rapport ne se sont pas adressés au parquet général au moment où les faits ont été révélés? Vous pensez vraiment qu’un professeur va étouffer une telle erreur? C’est inconcevable».

Autre aberration relevée par le chef de cabinet du ministre: la mention par le président de l’AMDH de «sang réparti sur trois poches». «Cela ne s’opère pas manuellement. C’est une machine qui traite le sang des donneurs, et elle-même détruit le sang contaminé», oppose Hicham Rahil, qui va jusqu’à ironiser: «Est-ce qu’il pense qu’on utilise des shakers. On ne fait pas du Lben, c’est de sang qu’il s’agit!».