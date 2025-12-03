«L’Intelligence artificielle doit servir l’humanité, jamais la remplacer», selon Mohamed Benouda, à la tête d’ABA Technology

L’Intelligence artificielle (IA) occupe une place croissante dans le quotidien des sociétés et ABA Technology souhaite y apporter une vision singulière: celle d’une innovation au service de l’humain et du bien commun. Dans un environnement technologique qui évolue à grande vitesse, l’entreprise marocaine s’emploie à construire un modèle plus sobre, plus éthique et résolument orienté vers l’impact social et environnemental.

Pour Mohamed Benouda, son président fondateur, l’IA représente avant tout un outil de transformation positive, à condition d’être pensée de manière responsable. ABA Technology développe ainsi des technologies souveraines et durables visant à protéger les personnes, renforcer les organisations et préserver la planète. De la santé à l’environnement, en passant par la formation et l’inclusion, l’entreprise veut instaurer une approche de l’IA qui soit à la fois humaine, souveraine, durable et éthique.

Dans un contexte où l’Intelligence artificielle s’impose dans tous les secteurs, quelle est la vision d’ABA Technology pour ce nouvel âge technologique?

Mohamed Benouda: chez ABA Technology, nous voulons inaugurer une nouvelle ère où l’IA protège l’humain, renforce les sociétés et préserve la planète. Notre conviction est simple: l’Intelligence artificielle doit servir l’humanité, jamais la remplacer. Nous développons des technologies souveraines et durables pour améliorer la vie réelle: faciliter l’accès aux soins, sécuriser les industries, moderniser les services publics et créer des opportunités pour les jeunes. Notre objectif est une IA au service du progrès humain, pas une IA qui dicte l’avenir.

La santé et l’environnement semblent être au cœur de vos priorités. Comment l’IA peut-elle répondre à ces défis majeurs?

Dans la santé, nous avons fait le choix d’une IA qui rapproche les soins des populations. Grâce à la télémédecine mise en place au niveau du rural, à nos solutions de diagnostic assisté et à nos technologies de prévention, nous travaillons pour une santé plus équitable, notamment dans les régions rurales ou isolées. Sur le plan environnemental, nos innovations s’inscrivent dans une logique de sobriété: data centers à faible consommation, chaînes logistiques intelligentes, monitoring environnemental ou encore technologies adaptées aux contextes difficiles. Pour nous, l’IA doit être un outil qui aide la planète à respirer.

Vous insistez également sur la souveraineté technologique et l’inclusion. Comment ces dimensions s’articulent-elles dans votre stratégie?

Nous nous inscrivons pleinement dans la vision royale de la souveraineté technologique et de la nouvelle ère industrielle. De ce fait, la souveraineté technologique est devenue notre raison d’être. Grâce à l’Edge AI, au compute local et à un hardware souverain, nous aidons les nations et les organisations à garder le contrôle de leurs données et de leurs infrastructures critiques. Mais cette souveraineté n’a de sens que si elle est inclusive. Avec la Fusion AI Academy, nous formons les talents de demain et rendons les technologies avancées accessibles à tous. Toutes nos innovations sont conçues selon des principes d’éthique, de transparence, de responsabilité et de respect de la dignité humaine. Pour nous, l’IA n’est pas une finalité: c’est une responsabilité. C’est cela, notre «AI for Good».