Economie

GEN AIoT: un programme national pour faire de la jeunesse marocaine un moteur technologique

Lors de la mise en œuvre du programme national GEN AIoT Maroc, Mohamed Ben Ouda président fondateur d’ABA Technology, la ministre de la Transition Numérique Amal El Fallah Seghrouchni et Mohamed El Kettani, président de l’association de gestion des Centres des TPE Solidaires, officialisent une alliance majeure pour l'insertion professionnelle.

Génération AIoT met les jeunes diplômés marocains sur la voie des métiers de demain. Entièrement gratuit, ce programme national forme des diplômés issus des filières scientifiques à l’intelligence artificielle, à l’Internet des objets et à la robotique, tout en créant un lien direct avec l’emploi. Lancé par le ministère de la Transition numérique en partenariat avec ABA Technology, GEN AIoT ambitionne de positionner le Maroc comme hub africain de l’innovation technologique.

Par Contenu de marque
Le 05/02/2026 à 18h30

Si vous êtes jeune diplômé(e), titulaire d’un Bac+2 minimum en informatique, en mathématiques ou dans une filière scientifique, et que l’idée de travailler dans l’intelligence artificielle, l’Internet des objets ou la robotique vous enthousiasme, le programme Génération AIoT pourrait donner un nouvel élan à votre parcours.

Pensé comme un dispositif entièrement gratuit, GEN AIoT ambitionne de former 1.200 jeunes par an dès 2026 dans des domaines à très forte valeur ajoutée. Ces technologies sont désormais un levier majeur de compétitivité industrielle, de l’industrie intelligente aux villes connectées, en passant par la logistique, l’énergie et la santé.

Portée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en partenariat avec ABA Technology et l’Association des CTPES, l’initiative se distingue surtout par son lien direct avec l’emploi.

Lire aussi : 14 points gagnés par le Maroc en IA: la stratégie dévoilée par Amal El Fallah Seghrouchni

Contrairement aux formations classiques souvent déconnectées du marché du travail, l’initiative GEN AIoT s’ancre directement dans la réalité du secteur privé avec une approche axée sur l’employabilité immédiate. Cette volonté de combler le fossé entre l’apprentissage et le monde du travail se concrétise par l’engagement ferme d’ABA Technology à intégrer chaque année environ 240 jeunes talents au sein de ses effectifs, ce qui représente 20% de chaque promotion et assure ainsi une passerelle directe vers une carrière concrète.

Au-delà de l’emploi, le programme ambitionne de former une génération de talents capable de renforcer la souveraineté numérique du Royaume et de positionner le Maroc comme hub africain de l’innovation technologique.

Les places étant limitées, ceux qui souhaitent rejoindre cette aventure peuvent s’inscrire dès maintenant sur https://gen-aiot.tech/.

Par Contenu de marque
Le 05/02/2026 à 18h30
#Maroc#Intelligence artificielle#AI Made in Morocco#technologie#Inclusion#emploi

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

14 points gagnés par le Maroc en IA: la stratégie dévoilée par Amal El Fallah Seghrouchni

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

IA: le Maroc mise sur l’innovation industrielle pour accélérer sa transformation

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Banques, IA, blockchain: le spécialiste Sofiane Gadrim décrypte le futur de la finance marocaine

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Data centers, IA: deux projets structurants installés à Dakhla

Articles les plus lus

1
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
2
Pourquoi les réserves de change ont bondi de 18% en 2025
3
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
4
Difficultés d’approvisionnement en carburant dans plusieurs régions: des voix s’élèvent contre le mutisme du gouvernement et du GPM
5
Info360. Noureddine Bensouda quitte la TGR sur fond de tensions autour de la réforme des taxes locales
6
Tribune. Les habits neufs de l’empereur Tebboune
7
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
8
Le Polisario organisation terroriste, l’armement russe et promesses creuses d’Alger: le Sénat américain monte au créneau
Revues de presse

Voir plus