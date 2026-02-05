GEN AIoT: un programme national pour faire de la jeunesse marocaine un moteur technologique

Lors de la mise en œuvre du programme national GEN AIoT Maroc, Mohamed Ben Ouda président fondateur d’ABA Technology, la ministre de la Transition Numérique Amal El Fallah Seghrouchni et Mohamed El Kettani, président de l’association de gestion des Centres des TPE Solidaires, officialisent une alliance majeure pour l'insertion professionnelle.

Si vous êtes jeune diplômé(e), titulaire d’un Bac+2 minimum en informatique, en mathématiques ou dans une filière scientifique, et que l’idée de travailler dans l’intelligence artificielle, l’Internet des objets ou la robotique vous enthousiasme, le programme Génération AIoT pourrait donner un nouvel élan à votre parcours.

Pensé comme un dispositif entièrement gratuit, GEN AIoT ambitionne de former 1.200 jeunes par an dès 2026 dans des domaines à très forte valeur ajoutée. Ces technologies sont désormais un levier majeur de compétitivité industrielle, de l’industrie intelligente aux villes connectées, en passant par la logistique, l’énergie et la santé.

Portée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en partenariat avec ABA Technology et l’Association des CTPES, l’initiative se distingue surtout par son lien direct avec l’emploi.

Lire aussi : 14 points gagnés par le Maroc en IA: la stratégie dévoilée par Amal El Fallah Seghrouchni

Contrairement aux formations classiques souvent déconnectées du marché du travail, l’initiative GEN AIoT s’ancre directement dans la réalité du secteur privé avec une approche axée sur l’employabilité immédiate. Cette volonté de combler le fossé entre l’apprentissage et le monde du travail se concrétise par l’engagement ferme d’ABA Technology à intégrer chaque année environ 240 jeunes talents au sein de ses effectifs, ce qui représente 20% de chaque promotion et assure ainsi une passerelle directe vers une carrière concrète.

Au-delà de l’emploi, le programme ambitionne de former une génération de talents capable de renforcer la souveraineté numérique du Royaume et de positionner le Maroc comme hub africain de l’innovation technologique.

Les places étant limitées, ceux qui souhaitent rejoindre cette aventure peuvent s’inscrire dès maintenant sur https://gen-aiot.tech/.