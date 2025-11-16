Data centers, IA: deux projets structurants installés à Dakhla

Le premier accord concerne le lancement du projet Igoudar Dakhla, un data center de nouvelle génération entièrement alimenté par des énergies renouvelables. Implantée sur un site dédié, cette infrastructure offrira des capacités d’hébergement, de stockage et de traitement de données pour des besoins nationaux et internationaux. «Le projet repose sur des infrastructures cloud avancées, des compétences numériques locales et des solutions de refroidissement naturel permettant de réduire la consommation énergétique tout en renforçant la compétitivité du Maroc sur le marché mondial des données », rapporte Challenge.

Il prévoit également la structuration d’une chaîne de valeur régionale autour du cloud, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité, offrant de nouvelles perspectives d’investissement et de création d’emplois dans les provinces du Sud.

Avec une capacité annoncée de 500 mégawatts, le futur data center s’inscrit dans le cadre de l’initiative Digital for Sustainable Development (D4SD), lancée par le Maroc lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Le site sera piloté par l’État et adossé à une ferme solaire et éolienne, garantissant une alimentation 100% renouvelable.

Conçu comme un campus technologique, il accueillera des hyperscalers internationaux, des infrastructures cloud souveraines ainsi que des plateformes d’intelligence artificielle et de calcul haute performance. Une nouvelle convention multipartite viendra élargir prochainement le partenariat institutionnel et privé afin de consolider la mise en œuvre du projet. À l’approche de la Coupe du monde 2030, le centre de données de Dakhla est présenté comme un projet structurant pour renforcer la connectivité internationale du Maroc et son positionnement comme hub numérique arabo-africain.

«Le second accord porte sur la création de l’Institut Jazari de l’intelligence artificielle et de la transition énergétique», relève Challenge. Cette nouvelle structure académique a pour ambition de développer des formations avancées dans les domaines de l’IA, de l’Internet des objets et de l’optimisation énergétique.

L’institut abritera des plateformes de recherche et d’expérimentation au service des industriels souhaitant intégrer des solutions numériques pour améliorer leurs performances. Il offrira également un espace d’accompagnement pour les startups et impliquera étudiants et chercheurs dans des projets appliqués couvrant les enjeux locaux, notamment les énergies renouvelables, le dessalement, l’hydrogène vert ou les réseaux électriques intelligents.

La signature de ces accords marque une étape importante dans la dynamique de développement intégré de la région Dakhla-Oued Eddahab. Elle confirme l’émergence de projets structurants fondés sur l’innovation, la maîtrise technologique et l’énergie propre, plaçant le capital humain au cœur des orientations numériques et énergétiques du Royaume.