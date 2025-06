IA: le coréen Naver implantera un data center nouvelle génération au Maroc

De gauche à droite: Seok Sang-ok, PDG de Naver Labs, Abdelmajid Iraqui Houssaini, PDG de Taqa Maroc, Chae Sun-joo, directrice des affaires stratégiques de Naver, Kim Yoo-won, PDG de Naver Cloud, et Khalid Arab, fondateur du groupe Lloyds.

Dans un communiqué, le coréen Naver a annoncé la constitution d’un centre de données d’IA de nouvelle génération au Maroc. Alimenté par des énergies renouvelables d’une capacité qui atteindra 500 mégawatts (MW), le site aura pour objectif de fournir une infrastructure de calcul haute performance à l’ensemble de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), tout en répondant aux exigences croissantes en matière de souveraineté des données et de durabilité énergétique.

Le choix du Maroc n’est pas anodin. Le pays, «situé à seulement 15 km de l’Europe et directement connecté par plusieurs câbles sous-marins à fibres optiques, présente un avantage géographique stratégique», indique Naver dans son communiqué.

La première phase du projet verra l’installation d’une infrastructure de supercalcul d’IA de 40 MW équipée des tout derniers GPU Blackwell (GB200) de Nvidia, qui sera opérationnelle d’ici la fin de l’année. La capacité sera ensuite progressivement étendue jusqu’à atteindre 500 MW. Dans cette optique, le consortium a conclu un partenariat avec le fournisseur d’énergie Taqa afin de sécuriser un approvisionnement durable et fiable en électricité d’origine renouvelable.

Naver Cloud assurera l’exploitation de la plateforme du centre de données aux côtés de Nexus Core Systems et Lloyds Capital, en s’appuyant sur sa plateforme cloud avancée pour fournir des services et applications d’IA intégrés.

En réponse aux exigences de souveraineté propres à la région EMEA, l’entreprise déploiera une infrastructure locale et autonome de cloud et d’IA, garantissant un traitement et une gestion des données sur site.

Ce que représente le projet pour Naver

Citée dans le communiqué, Chae Sun-joo, directrice des affaires stratégiques de Naver, a déclaré que «la confiance dans la technologie et les capacités d’exécution de Naver, prouvée en Arabie saoudite, a conduit à notre participation à ce projet international. Cette collaboration marque un tournant important pour l’expansion de nos technologies cloud et IA vers l’Europe, après le Japon, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient».

«Naver continuera de renforcer ses compétences et de développer des collaborations diversifiées pour jouer un rôle significatif dans la chaîne de valeur mondiale de l’IA, et ainsi assurer un leadership technologique dans un écosystème en évolution rapide», a-t-elle ajouté.