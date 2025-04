Recherches en Intelligence artificielle: l’American University of Sharjah et l’Université Al Akhawayn signent un mémorandum d’entente

Amine Bensaid, président de l’Université Al Akhawayn (AUI) à Ifrane et Tod Laursen, chancelier de L’American University of Sharjah (AUS) signent le mémorandum d’entente.

Cet accord établit un partenariat stratégique axé sur la coopération dans plusieurs domaines clés: les humanités numériques, le développement et l’utilisation de l’Intelligence artificielle (IA) au service des études arabes et islamiques, le rapprochement entre l’enseignement de l’anglais et celui de l’arabe, ainsi que l’exploration des technologies émergentes. Il vise à offrir aux étudiant(e)s et citoyen(ne)s marocain(e)s et émirati(e)s des outils pour s’approprier l’IA, tout en renforçant l’identité culturelle, les échanges académiques, la recherche collaborative et les projets éducatifs bâtis sur un héritage commun et une vision d’avenir partagée.

À cette occasion, Amine Bensaid a déclaré: «Nous sommes ravis de lancer ce partenariat avec nos collègues de l’American University of Sharjah. Il reflète la vision fondatrice de l’Université Al Akhawayn, qui repose sur un équilibre entre enracinement culturel et ouverture à l’innovation. Par cet accord ambitieux, nous souhaitons promouvoir une approche humaine et culturelle de l’IA, former aux technologies de pointe, encourager la recherche scientifique, réinventer les études arabes à l’ère numérique, et développer des outils qui consolident notre identité et contribuent au bien-être de notre jeunesse.»

De son côté, Tod Laursen, chancelier de l’AUS, a affirmé: «Ce partenariat incarne pleinement notre vision d’un enseignement supérieur sans frontières, fondé sur la coopération intellectuelle. Avec l’Université Al Akhawayn, nous élargissons les perspectives de recherche collaborative et contribuons, de manière éthique, au développement de l’intelligence artificielle.»

La collaboration portera également sur les liens pédagogiques entre les langues arabe et anglaise, avec un accent particulier sur le développement des compétences critiques et académiques, dans une perspective d’enrichissement de l’intelligence artificielle et de valorisation du modèle éducatif des «liberal arts».

Les deux institutions envisagent la création d’un centre conjoint dédié à la pédagogie et aux humanités numériques, s’appuyant sur l’IA pour soutenir la recherche sur les littératures arabes et musulmanes, les dynamiques culturelles et les systèmes de communication.

L’accord ouvre également la voie à une coopération dans d’autres disciplines: sciences, ingénierie, gestion, architecture, arts, design ou encore archivistique. Le partenariat prévoit notamment la création d’une base de données open source en langue arabe, regroupant œuvres littéraires, contenus médiatiques et publications scientifiques, afin de refléter la richesse culturelle et linguistique du Maroc et des Émirats arabes unis.

Il est également question de programmes d’échanges de professeurs, de personnel et d’étudiant(e)s, de cours co-conçus, de ressources pédagogiques partagées, de projets de recherche conjoints, ainsi que de co-directions de mémoires de master et de thèses de doctorat. Le partenariat prévoit aussi l’organisation commune de conférences, séminaires et formations techniques, ainsi que la création d’un fonds de soutien aux initiatives académiques conjointes.

Cet accord s’inscrit pleinement dans les stratégies d’AUI et d’AUS visant à développer des partenariats de référence à l’échelle mondiale, à favoriser l’innovation interdisciplinaire, et à bâtir des écosystèmes de savoir aptes à relever les grands défis régionaux et globaux.

À propos de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI)

Fondée par Dahir royal en 1993 sur le modèle américain des Liberal Arts & Sciences, AUI propose un enseignement en anglais, alliant excellence académique, identité marocaine, pensée critique, ouverture internationale et approche interdisciplinaire. Accréditée par la New England Commission for Higher Education (NECHE), elle forme des étudiant(e)s engagé(e)s dans la recherche de sens, d’épanouissement personnel et de leadership responsable.

À propos de l’American University of Sharjah (AUS)

Créée en 1997 par Son Altesse le Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis et souverain de Sharjah, l’AUS est une université d’excellence, enracinée dans l’histoire islamique et tournée vers les aspirations contemporaines du Golfe. Reconnue pour la qualité de son enseignement et de sa recherche, elle forme des diplômé(e)s apprécié(e)s pour leurs compétences, leur éthique et leur capacité à diriger dans un monde en mutation. L’université valorise une communauté étudiante dynamique, guidée par les principes d’ouverture, de respect et de tolérance.