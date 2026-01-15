Entreprise

IoT, Fusion Data Platform et supervision intelligente: NEXTRONIC, filiale d’ABA Technology, au cœur de la modernisation du réseau météorologique national

Yassine Abouch, VP Technology ABA.

NEXTRONIC, filiale d’ABA Technology, remporte le marché de la fourniture, de l’installation et de la mise en service d’une solution intégrée de supervision du réseau climatologique national, attribué par la Direction générale de la météorologie.

Le 15/01/2026 à 11h55

Ce projet illustre l’engagement du Groupe ABA Technology aux côtés des institutions publiques pour accompagner la transformation numérique, la numérisation intelligente des infrastructures et la valorisation stratégique des données climatologiques, au service de la performance et de la résilience nationales.

Une solution IoT reposant sur la Fusion Data Platform

La solution déployée repose sur la Fusion Data Platform, technologie souveraine développée par ABA Technology, qui permet de collecter, centraliser et superviser en temps réel les données climatologiques de l’ensemble du réseau météorologique national. Elle offre une connectivité fiable, une supervision intelligente et une valorisation des données opérationnelles, depuis les stations de terrain jusqu’aux centres de décision.

Une architecture robuste, sécurisée et évolutive

En s’appuyant sur une architecture robuste, sécurisée et évolutive, ce dispositif IoT intégré renforce la continuité des services, la sécurité des systèmes et les capacités opérationnelles de la Direction générale de la météorologie (DGM), tout en respectant les exigences d’un réseau critique distribué à l’échelle nationale.

Un écosystème industriel marocain au service des infrastructures critiques

À travers ce projet, NEXTRONIC et ABA Technology confirment leur rôle d’acteur technologique majeur, capable de concevoir, industrialiser et piloter des solutions avancées «Made in Morocco», alignées sur des besoins réels et durables, tout en participant à l’essor d’un écosystème numérique souverain, interconnecté et responsable.

Economie

Economie

Economie

