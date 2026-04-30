Lancement international du programme «Fusion AI for the Future of Health» par ABA Technology

Le choix de cette implantation universitaire initiale traduit une approche progressive de déploiement, articulée autour d’un environnement académique considéré comme terrain d’expérimentation et de structuration des futurs usages. Le programme est présenté comme un cadre de test et de diffusion de dispositifs de formation et d’innovation en santé numérique, selon le communiqué.

L’Université d’Évora constitue ainsi le point de départ d’une stratégie d’expansion internationale portée par ABA Technology. Le programme «Fusion AI for the Future of Health» y est déployé comme une première brique opérationnelle destinée à structurer les modèles de formation et à intégrer les outils d’Intelligence artificielle dans les parcours académiques médicaux.

Cette phase initiale vise à articuler enseignement, recherche et expérimentation technologique dans un même environnement, afin d’évaluer les conditions de généralisation du dispositif à d’autres institutions universitaires.

Le programme repose sur trois axes complémentaires, définissant une approche intégrée de l’Intelligence artificielle appliquée à la santé.

Le premier pilier concerne la formation des «médecins augmentés par l’IA». Il prévoit l’intégration de l’Intelligence artificielle dans les cursus médicaux, avec le développement de compétences liées à l’utilisation, à la supervision et à la conception de systèmes IA appliqués au domaine médical via les suites logicielles Medifus Doctors.

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Le deuxième pilier porte sur les «hôpitaux intelligents». Il s’agit de solutions destinées à optimiser les parcours de soins et à améliorer la prise en charge des patients. Le communiqué de presse mentionne l’utilisation de workflows intelligents et d’agents médicaux intégrés à la plateforme Medifus Clinical, destinés à accompagner les professionnels de santé dans leurs pratiques quotidiennes.

Le troisième axe concerne les «sciences de la vie augmentées par l’IA», orientées vers l’accélération de la recherche biomédicale. Les applications visent notamment la découverte de médicaments et le développement de la médecine personnalisée à travers la plateforme Medifus Research Hub.

Une logique d’intégration entre formation et application clinique

Le programme «Fusion AI for the Future of Health» combine formation académique en médecine et ingénierie de l’intelligence artificielle, développement de cas d’usage cliniques via un «AI Lab for Sovereign Health» et solutions avancées dédiées à la recherche biomédicale.

Cette articulation entre apprentissage et application opérationnelle vise à transformer les connaissances académiques en solutions concrètes intégrées aux systèmes de santé, selon le communiqué. L’approche repose sur une continuité entre production de savoir, expérimentation et déploiement technologique.

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Le communiqué insiste sur une ambition structurée autour de trois objectifs: accompagner les universités dans leur transition vers l’ère de l’Intelligence artificielle, contribuer à des systèmes de santé plus performants et promouvoir une approche souveraine de la gestion des données médicales et des technologies associées.

Cette orientation place la question de la souveraineté technologique au cœur du programme, en lien avec les évolutions des systèmes de santé à l’échelle mondiale.

Mohamed Ben Ouda, président d’ABA Technology, déclare: «Avec “Fusion AI for the Future of Health”, nous souhaitons former une nouvelle génération de médecins capables de maîtriser l’Intelligence artificielle, tout en développant des systèmes de santé plus intelligents, plus préventifs et plus souverains.»