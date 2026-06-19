Economie

ABA Technology et Numspot signent pour bâtir une infrastructure souveraine d’IA euro-africaine

Partenariat stratégique entre ABA Technology, représentée par son président Mohamed Benouda (à gauche) et Numspot, représentée par son président Eric Haddad.

Numspot et ABA Technology ont signé un partenariat stratégique pour développer des services d’Intelligence artificielle (IA) souverains destinés aux secteurs critiques en Europe et en Afrique. L’offre conjointe, présentée à VivaTech 2026, associe infrastructure cloud de confiance et plateformes d’IA pour les administrations, industriels, établissements de santé et organismes de recherche des deux continents.

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Le 19/06/2026 à 19h04

Face à l’accélération des enjeux de souveraineté numérique, d’Intelligence artificielle (IA) et d’autonomie stratégique, Numspot et ABA Technology annoncent la signature d’un partenariat stratégique visant à développer une nouvelle génération de services d’IA souverains destinés aux secteurs critiques en Europe et en Afrique.

Cette alliance associe les infrastructures cloud de confiance de Numspot, acteur européen du cloud souverain porté notamment par La Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts), Docaposte (Groupe La Poste), Dassault Systèmes et Bouygues Telecom, aux technologies Fusion AI™ développées par ABA Technology.

Le partenariat s’appuie sur l’ensemble de l’écosystème technologique Fusion AI, incluant Fusion Computing System™, Fusion AI Platform™, Fusion AI for Enterprise™, Fusion AI for GOV™ et Fusion AI for Science™, afin de permettre aux administrations, opérateurs d’infrastructures critiques, industriels, établissements de santé et organismes de recherche de déployer des capacités d’IA sécurisées, souveraines et opérables à grande échelle.

Fusion Computing System de ABA Technology

Numspot et ABA Technology partagent une conviction commune: l’enjeu des prochaines années ne sera plus seulement l’accès aux modèles d’IA, mais la maîtrise des infrastructures d’intelligence permettant de transformer les données en décisions, les décisions en actions et les actions en résultats mesurables.

Les deux entreprises présentent à VivaTech 2026 une offre conjointe illustrant cette vision d’une IA souveraine, combinant infrastructure cloud de confiance, puissance de calcul, plateformes de données, agents intelligents, modèles spécialisés et systèmes d’exécution opérationnelle.

Lire aussi : ABA Technology déploie une AI Factory souveraine pour l’administration publique

Cette coopération ouvre la voie à l’émergence d’une souveraineté euro-africaine unique destinée à accompagner les organisations publiques et privées dans leur transformation vers des modèles plus performants, plus résilients et plus autonomes.

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Le 19/06/2026 à 19h04

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