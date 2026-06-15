La FM6SS et ABA LIFE créent une joint-venture pour bâtir la santé intelligente et souveraine du Maroc

Signature d’un partenariat stratégique entre la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et ABA LIFE, pôle santé d’ABA Technology, pour le développement d’infrastructures de santé intelligentes au Maroc, à compter d'octobre 2026.

La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS) et ABA LIFE, pôle santé d’ABA Technology, annoncent le lancement d’un partenariat stratégique d’envergure. Cette collaboration donnera naissance, dès octobre 2026, à une joint-venture dédiée au développement et à l’exploitation d’infrastructures de santé intelligentes, articulées autour de l’excellence clinique, de la recherche scientifique et d’une intelligence artificielle souveraine.

En cohérence avec la dynamique nationale de modernisation du système de santé, ce projet s’appuie sur une conviction commune: la synergie entre la médecine, l’ingénierie et l’intelligence artificielle est le moteur essentiel pour renforcer la performance et la résilience de la santé, au Maroc comme à travers le continent africain.

Cette nouvelle structure commune sera opérationnelle dès le mois d’octobre 2026. Son déploiement progressif couvrira plusieurs établissements de santé au Maroc d’ici 2027, avant d’envisager une extension vers le reste du continent africain.

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Son champ d’intervention est vaste et embrasse l’intégralité de la chaîne de valeur sanitaire, allant de la recherche médicale et l’IA clinique à la télémédecine, la santé territoriale, l’ingénierie biomédicale, la simulation, la biosurveillance, la gestion des urgences, l’hospitalisation à domicile, la santé publique et l’incubation de startups spécialisées dans la HealthTech.

La stratégie de développement s’articule autour de trois piliers fondamentaux. Le premier, axé sur la recherche et la santé publique, vise le développement de programmes appliqués en IA, en médecine de précision et en approche One Health. L’objectif est de soutenir plus de 50 programmes de recherche et de générer 100 publications internationales d’ici 2030, tout en concrétisant, dès la fin de l’année 2026, la mise en place d’un Observatoire africain épidémiologique.

Le second pilier se concentre sur la modernisation des pratiques cliniques par l’accélération de la télémédecine et de la formation immersive. Les ambitions sont ici particulièrement fortes, avec la formation de plus de 100.000 professionnels à l’IA, le déploiement de solutions numériques dans des centaines d’établissements et la réalisation de plus de 25 millions de téléconsultations et télé-expertises cumulées à l’horizon 2030.

Enfin, le troisième pilier favorise l’émergence d’un écosystème industriel HealthTech de référence. La structure prévoit d’accompagner plus de 100 startups innovantes, de propulser des champions technologiques africains et de contribuer à la création de plus de 50 actifs de propriété intellectuelle et brevets.

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Conçue et opérée depuis le Maroc, cette plateforme ambitionne de s’imposer comme un catalyseur d’innovation pour l’ensemble des professionnels, chercheurs, étudiants et décideurs publics.

«Ce partenariat traduit notre volonté de rapprocher l’excellence académique, clinique et scientifique des capacités d’innovation technologique afin d’accélérer la transformation du système de santé et de renforcer durablement la souveraineté sanitaire du Royaume, conformément aux hautes orientations de sa Majesté le roi Mohammed VI», a déclaré le Professeur Lahcen Belyamani, Président-Directeur Général de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé

De son côté, Mohamed Benouda, président-directeur général d’ABA LIFE, précise que la prochaine génération de systèmes de santé reposera sur la convergence entre médecine, ingénierie, intelligence artificielle et opérations de santé augmentées, faisant de ce partenariat une étape structurante pour faire émerger des solutions capables de répondre aux défis sanitaires de demain.

À travers cette initiative, la FM6SS et ABA LIFE posent ainsi les jalons d’un modèle marocain de santé augmentée, alliant excellence médicale et technologies souveraines au service des citoyens.