La FM6SS et AstraZeneca s’allient pour créer des centres d’excellence dédiés aux maladies rares

Cette collaboration d’envergure vise à renforcer l’écosystème de santé au Maroc, en apportant des solutions innovantes aux patients atteints de maladies rares, et en soutenant l’ambition nationale d’améliorer le diagnostic, la prise en charge et l’accès aux soins pour les populations les plus vulnérables.

Ce partenariat portera sur le développement de plateformes de diagnostic avancées, l’intégration des technologies de pointe en matière de tests génétiques, ainsi que le renforcement des compétences du corps médical à travers des formations spécialisées.

Les nouveaux centres d’excellence deviendront des pôles de soins multidisciplinaires, d’accompagnement des patients, de recherche et de formation, contribuant ainsi à l’élaboration de modèles durables pour la prise en charge des maladies rares au Maroc.

Le professeur Boutayeb, directeur du Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation, porte-parole de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, a déclaré que « cette collaboration marque une nouvelle ère pour la prise en charge des maladies rares au Maroc. En mobilisant l’expertise et les ressources de nos deux institutions, nous posons les bases de parcours de soins innovants, répondant concrètement aux besoins de patients et de familles souvent laissés sans réponses. Nous sommes convaincus que ce partenariat établira de nouveaux standards d’excellence et d’équité dans le paysage sanitaire marocain».

Rami Scandar, président régional pour le Proche-Orient et le Maghreb chez AstraZeneca, a ajouté que «chez AstraZeneca, nous nous engageons à transformer l’avenir des soins de santé en favorisant l’innovation et en établissant des partenariats solides. Ce protocole d’accord avec la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé constitue une étape déterminante dans notre volonté d’améliorer la qualité des soins pour les personnes atteintes de maladies rares au Maroc. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pouvons accélérer l’accès à des avancées scientifiques majeures, renforcer les capacités des professionnels de santé, et offrir un réel espoir aux patients confrontés à ces pathologies lourdes».

Cet accord vient également renforcer l’engagement d’AstraZeneca en faveur d’une croissance durable et d’un partenariat à long terme au Maroc. S’appuyant sur une série de collaborations réussies avec la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé — notamment dans le développement du diagnostic précoce du cancer du poumon grâce à des solutions basées sur l’intelligence artificielle, et dans l’amélioration de l’accès à des soins innovants — AstraZeneca continue de s’aligner sur les priorités nationales en matière de santé, tout en contribuant activement au renforcement des infrastructures sanitaires du Royaume.