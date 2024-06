GITEX Africa: la FM6SS conclut un partenariat avec Kaoun International FZE, filiale de Dubai World Trade Centre (DWTC)

Youns Bjijou, directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (à gauche) et Trixie Lohmirmand, présidente de Kaoun international et vice-présidente de Dubai World Trade Centre (DWTC), lors de la signature du partenariat, au Gitex Africa 2024 à Marrakech.

Ce partenariat positionne la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) en tant que partenaire clé de l’événement World Future Health du Gitex, soulignant son engagement à favoriser des échanges significatifs dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la recherche à l’échelle mondiale, indique l’institution dans un communiqué.

La FM6SS a activement participé à la deuxième édition du Gitex Africa 2024 à Marrakech, un événement majeur de l’innovation technologique en Afrique. Cet événement incontournable est une plateforme unique qui réunit des professionnels, des leaders d’opinion et des exposants du monde entier pour présenter les dernières innovations et tendances technologiques.

Participation active des entités de la FM6SS

Les entités de la FM6SS) qui ont pris part au Gitex Africa 2024 incluent notamment l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé, l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Bouskoura, le Centre international Mohammed VI de la recherche et de l’innovation, le Centre Mohammed VI de formation continue, le Laboratoire national Mohammed VI d’analyses médicales, le Laboratoire national Mohammed VI d’anatomopathologie et le Centre international Mohammed VI de Simulation en Sciences et santé.

Lire aussi : Bénévolat: des opérations chirurgicales à cœur ouvert en collaboration entre la FM6SS et Qalb Foundation

Dans le cadre de leur participation à cet événement, les directeurs ont participé à un panel organisé le jeudi 30 mai 2024 sur le thème : «Construire un écosystème numérique de santé pour l’excellence dans la formation et les soins: la FM6SS un modèle».

Les sujets qui ont été abordés ont porté sur la stratégie pour un écosystème santé et sciences intégré, les nouveaux compétences et emplois dans la santé numérique, l’éducation médicale innovante avec la simulation et l’intelligence artificielle, la télémédecine, la formation des professionnels de la santé grâce à l’intelligence artificielle, l’accélération de la recherche avec l’intelligence artificielle et les technologies numériques, ainsi que l’importance de l’harmonisation des systèmes d’information hospitaliers.