La FM6SS et AstraZeneca s’allient pour renforcer le système de santé au Maroc

Lors de la signature de la convention entre la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé et AstraZeneca, le 15 mars 2024.

Dans un communiqué conjoint, la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS) et AstraZeneca annoncent avoir conclu, vendredi 15 mars, un accord de partenariat ayant pour objectif de développer des centres d’excellence dans le but de renforcer les capacités du système de santé marocain dans plusieurs domaines.

Ce partenariat vise ainsi à garantir un accès équitable à des traitements médicaux innovants afin d’améliorer les résultats en matière de santé en se focalisant sur l’exploration et la compréhension du parcours du patient. Il s’agit également de déployer des projets de dépistage précoce du cancer et de créer des infrastructures nécessaires au diagnostic.

Il est aussi question de renforcer les ressources médicales et paramédicales, en collaborant pour renforcer les compétences et les connaissances des professionnels de la santé. Cela permettra de garantir des soins de qualité et complets. S’y ajoute l’accompagnement de la recherche médicale en adoptant de nouvelles technologies. Dans ce sens, ce partenariat contribuera à l’avancement des connaissances médicales et à l’amélioration des pratiques de santé.

Lire aussi : Info360. Tout ce qu’il faut savoir sur la future Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé

Cité par le communiqué, Youns Bjijou, directeur délégué de la FM6SS, a rappelé que la fondation a pour mission de développer la recherche et l’innovation dans le domaine de la santé. «Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous relèverons les défis en matière de santé et contribuerons à l’amélioration de la qualité des soins aux patients», a-t-il indiqué.

Renforcer les capacités du système de santé

Amine Sekhri, directeur d’AstraZeneca Maroc, a souligné pour sa part que «la signature de cet accord témoigne de notre engagement commun en faveur de l’avancement des soins de santé. Nous sommes impatients de concrétiser les initiatives décrites dans cet accord et de contribuer de manière significative à l’innovation médicale, tant au Maroc que dans le monde entier».

Dotée de la personnalité morale et de l’indépendance financière, la FM6SS se consacre entièrement à servir l’intérêt public. Son objectif premier est de promouvoir les traitements médicaux tout en favorisant le développement de l’enseignement, de la formation, de la recherche et de l’innovation.

AstraZeneca, entreprise biopharmaceutique de renommée mondiale, est reconnue pour ses efforts incessants dans la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments de pointe dans divers domaines thérapeutiques. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, AstraZeneca opère dans plus de 100 pays, offrant ainsi des solutions innovantes à des millions de patients à travers le monde.