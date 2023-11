Ouverture du Centre Mohammed VI de bioéquivalence: un appui majeur pour l’industrie pharmaceutique

Une salle de détente du Centre Mohammed VI de bioéquivalence (CM6B) inauguré le 23 novembre par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, au sein du campus Anfa-City de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé.

L’initiative s’inscrit dans le cadre des orientations royales visant à assurer l’accès aux soins pour tous les Marocains et constitue un appui majeur pour l’industrie pharmaceutique.

Dans un communiqué, la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS) indique que ce centre témoigne d’une volonté visant à renforcer la souveraineté nationale dans le domaine de la santé. «En effet, les industries pharmaceutiques du Royaume étaient, jusqu’à présent, contraintes de mener des études de bioéquivalence à l’étranger, entraînant des impacts tels que des dépenses en devises, des retards administratifs, et une rentabilité insuffisante dans la mise sur le marché des médicaments génériques. La création du Centre Mohammed VI de bioéquivalence (CM6B) répond ainsi à la nécessité de compenser ce manque, permettant d’optimiser l’accès aux médicaments», explique-t-elle.

Le CM6B, étendu sur une surface de 800 m², comprend un département d’hospitalisation clinique dédié au séjour des volontaires pendant toute la durée nécessaire de l’étude, ainsi qu’un département réservé au laboratoire de contrôle, comprenant des locaux spécifiques pour différentes opérations telles que la préparation des médicaments expérimentaux, une unité de pharmacie pour les médicaments d’urgence, une salle de soins des urgences équipée, un local de stockage des solvants et réactifs, un local pour la conservation des échantillons, un local destiné aux équipements d’analyse pour assurer la totalité des actes, et un local réservé au matériel informatique avec des mesures de sécurité requises.

Ce centre est installé au cœur d’un écosystème intégré comprenant deux hôpitaux universitaires (l’hôpital universitaire international Mohammed VI et l’hôpital universitaire international Cheikh Khalifa), un laboratoire national d’analyses médicales (Laboratoire national Mohammed VI d’analyses médicales), une faculté de médecine, une faculté de médecine dentaire, une faculté de pharmacie, une faculté des sciences infirmières et professionnels de la santé, une école supérieure d’ingénieurs en sciences de la santé, et un centre d’études doctorales.

«Cette diversité de structures dédiées à la santé et la présence de ressources humaines aux compétences variées et reconnues, renforcent la légitimité du CM6B. L’équipe du CM6B prend en charge l’ensemble du circuit des études de bioéquivalence, du recrutement des volontaires à la rédaction du rapport final. Cela inclut la préparation des volontaires, l’administration du médicament générique, les prélèvements, l’aliquotage et la conservation, la préparation des échantillons, leurs analyses, ainsi que l’interprétation des résultats», souligne la Fondation.