Economie

Santé numérique: la FM6SS mise sur l’IA et l’éthique au Gitex Future Health Africa

VidéoPrésente au salon GITEX Future Health Africa à Casablanca du 4 au 6 mai, la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé a réaffirmé son engagement pour une santé africaine innovante, inclusive et souveraine. À travers la promotion de l’intelligence artificielle, de la formation continue et de la numérisation des systèmes hospitaliers, la Fondation a souligné l’urgence de conjuguer progrès technologique, éthique et partenariats stratégiques pour transformer durablement les soins sur le continent.

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Le 18/05/2026 à 13h54
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#FM6SS#UM6SS#Santé#médecine privée#IA#innovation#Gitex Africa

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