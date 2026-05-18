Santé numérique: la FM6SS mise sur l’IA et l’éthique au Gitex Future Health Africa
VidéoPrésente au salon GITEX Future Health Africa à Casablanca du 4 au 6 mai, la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé a réaffirmé son engagement pour une santé africaine innovante, inclusive et souveraine. À travers la promotion de l’intelligence artificielle, de la formation continue et de la numérisation des systèmes hospitaliers, la Fondation a souligné l’urgence de conjuguer progrès technologique, éthique et partenariats stratégiques pour transformer durablement les soins sur le continent.