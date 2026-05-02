GITEX FUTURE HEALTH AFRICA Maroc renforce la dynamique continentale en faveur de la souveraineté sanitaire et de l’intégration numérique

Lors de la conférence de presse organisée à l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé pour la présentation de la 1ère édition de GITEX FUTURE HEALTH AFRICA Morocco qui se tiendra du 4 au 6 mai à Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

La toute première édition de GITEX FUTURE HEALTH AFRICA Morocco se tiendra du 4 au 6 mai à la Foire internationale de Casablanca. Placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, elle est organisée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale avec la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS), et portée par Kaoun International, organisateur des événements GITEX à l’échelle mondiale.

Pendant trois jours, le salon rassemblera des acteurs publics et privés de la santé venus de plus de 27 pays, ainsi que 200 marques exposantes. Alors que plusieurs de ces organisations font leur entrée sur le marché marocain pour la première fois, des gouvernements européens, notamment l’Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni, saisissent également les opportunités offertes par le secteur de la santé en Afrique, à travers le soutien financier de délégations et leur participation à l’événement.

Les perspectives d’investissement et l’accélération des startups seront portées par des jeunes entreprises primées cherchant également à étendre leurs activités sur le continent africain à partir du Maroc. Ces startups et entrepreneurs rencontreront des investisseurs internationaux représentant plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dont des accélérateurs et institutions internationales présents au Maroc pour la première fois.

Lors de la conférence de presse organisée à l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé (UM6SS), Amine Tehraoui, ministre de la Santé et de la Protection sociale, le professeur Youns Bjijou, directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, ainsi que Trixie LohMirmand, CEO de l’organisateur mondial de GITEX, se sont exprimés devant la presse.

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Amine Tehraoui a déclaré: «Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, Gitex Future Health Africa s’inscrit dans une dynamique stratégique portée par le Royaume: faire de la santé un levier structurant de souveraineté, d’investissement et de développement à l’échelle du continent africain. Dans un contexte mondial où la santé devient un secteur clé de transformation économique, le Maroc affirme son positionnement en tant que hub crédible, capable de connecter les talents, les technologies, les investisseurs et les politiques publiques entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient.»

Le professeur Youns Bjijou a déclaré: «Notre ambition est de positionner le Maroc comme le moteur de la souveraineté sanitaire continentale, mettant la technologie au service de l’humain. Notre présence ici s’inscrit donc, avant tout, dans la mise en œuvre rigoureuse des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, relatives à la refonte globale de notre système de santé national. Nous ne bâtissons pas un système pour quelques-uns, mais pour tous. Notre écosystème — où la formation des compétences de demain, les soins et l’innovation technologique constituent notre ADN — n’aura de sens que s’il est mis au service de ce projet commun de justice sociale et de dignité humaine.»

Le forum exclusif du Maroc pour amplifier les ambitions de souveraineté sanitaire du continent

Le GITEX FUTURE HEALTH AFRICA Executive Summit ouvrira le programme de la première journée, le 4 mai, avant de laisser place au Future Health Congress, prévu les 5 et 6 mai. Les 5 et 6 mai, le programme se poursuivra avec le Future Health Congress, articulé d’abord autour du Future Hospitals Forum, puis du Future Care Forum. Des forums de haut niveau organisés par les leaders marocains de la santé structureront l’agenda des trois jours de l’événement. La Conférence internationale MedAI 2026 sur l’intelligence artificielle dans la santé, conduite par la FM6SS, réunira des cliniciens, chercheurs et leaders mondiaux de l’IA, issus notamment d’instituts français de premier plan afin de faire progresser l’intelligence médicale.

Un point de convergence entre transformation régionale et expertise mondiale

En tant que hub dédié aux organisations mondiales d’innovation en santé, GITEX FUTURE HEALTH AFRICA Morocco accueillera des marques internationales venues présenter des technologies digitales et médicales à travers une exposition et un sommet de rang mondial. L’événement contribuera ainsi à accélérer la transition du continent vers des systèmes de santé intégrés, interopérables et pilotés par les données.

L’exposition réunira des leaders mondiaux du secteur, chacun apportant une expertise et des technologies essentielles pour accompagner le développement d’écosystèmes de santé digitale interopérables, résilients et tournés vers l’avenir à l’échelle régionale. Des dossiers médicaux électroniques nationaux aux diagnostics renforcés par l’intelligence artificielle, en passant par les hôpitaux intelligents et les infrastructures avancées de données, ces innovations sont appelées à redéfinir la prestation des soins, leur accessibilité et la résilience des systèmes de santé en Afrique.

Trixie LohMirmand a déclaré: «Le moment est aujourd’hui particulièrement opportun pour lancer GITEX Future Health Africa au Maroc. L’intelligence artificielle et les technologies de pointe sont appelées à produire, dans le secteur de la santé, un impact économique et sociétal de long terme plus profond encore que dans de nombreux autres domaines. Elles transforment les systèmes de santé à un rythme inédit, qu’il s’agisse de l’analyse prédictive, du diagnostic précoce, des dossiers médicaux digitalisés, des hôpitaux intelligents ou encore d’un accès plus large et plus fluide aux soins. Elles constituent désormais un socle essentiel pour bâtir une nouvelle génération de systèmes de santé à l’échelle nationale.»

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Et d’ajouter: «Le Maroc a démontré une ambition forte en faveur d’un système de santé moderne, inclusif, efficace et souverain. GITEX Future Health aura vocation à agir comme un catalyseur de cette nouvelle phase de progrès, en contribuant à faire avancer l’innovation dans les politiques publiques, le développement des talents, le transfert technologique, l’investissement et les partenariats internationaux, au service d’une économie de la santé plus intelligente pour le Maroc et pour l’Afrique.»

La transformation du système de santé marocain constitue un pilier central de l’agenda plus large de la protection sociale du Royaume. Elle repose sur l’alignement des efforts des secteurs public et privé afin de garantir des soins plus accessibles, plus fluides et de meilleure qualité. Fondée sur une gouvernance renforcée, une offre de soins améliorée et un investissement continu dans le capital humain, cette réforme est portée par l’innovation digitale. Elle vise à améliorer l’accès des patients, à fluidifier les parcours de soins et à permettre une prise de décision plus coordonnée, mieux informée et davantage fondée sur les données à l’échelle de l’ensemble du système.

Pour suivre l’actualité de GITEX FUTURE HEALTH AFRICA Maroc, rendez-vous sur: gitexfuturehealth.com.