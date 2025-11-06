Santé: visite guidée au CHU international Mohammed VI de Rabat, emblème d’une nouvelle ère d’infrastructures modernes et intelligentes

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Centre hospitalier universitaire international Mohammed VI de Rabat s’impose comme un nouveau jalon majeur de la carte sanitaire nationale. Inauguré le 3 novembre par le Souverain, l’établissement a organisé une journée portes ouvertes, offrant au grand public et aux professionnels de santé l’occasion de découvrir ses différentes composantes, ses spécialités médicales et son plateau technique de dernière génération.

Un complexe hospitalo-universitaire de nouvelle génération à Rabat

Lors d’une présentation, Ahmed Bennana, directeur général de l’Hôpital universitaire international Mohammed VI, a souligné que ce complexe hospitalo-universitaire ambitionne de devenir une «référence régionale» en matière d’accès à des soins de santé «de haute qualité», s’inscrivant ainsi dans la stratégie nationale de modernisation de l’offre de soins et de montée en gamme des infrastructures sanitaires.

Édifié sur une superficie de 280.000 m², ce pôle de santé intégré regroupe deux entités complémentaires :

l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat (190.000 m²),

et l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé de Rabat (90.000 m²).

Réalisé par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, le complexe illustre la volonté royale d’offrir aux citoyens des services de santé de dernière génération, adossés à un centre universitaire de référence et à une activité de recherche médicale de haut niveau.

Capacités d’accueil et pôles d’excellence médico-chirurgicaux

Doté d’une capacité initiale de 600 lits, extensible à 1.000 lits, l’hôpital concentre plus de 30 pôles d’excellence médico-chirurgicaux et médico-techniques, couvrant des disciplines de pointe telles que la chirurgie robotique, la neurochirurgie, la cardiologie interventionnelle, l’oncologie, la radiothérapie ou encore l’imagerie médicale avancée.

L’établissement dispose, entre autres, de 24 salles opératoires ultramodernes, dont 19 regroupées au sein d’un bloc opératoire intégré d’une superficie globale de 3.400 m², comprenant des salles hybrides et robotisées. Il est également doté de 143 lits dédiés aux soins critiques, dont 30 couveuses de réanimation néonatale, permettant une prise en charge hautement spécialisée des patients les plus vulnérables.

Ahmed Bennana a mis en exergue l’étendue du spectre de prise en charge offert par l’hôpital: «de la chirurgie de routine à la chirurgie conventionnelle, jusqu’à l’hyper-spécialisation». «Nous parlons de robot chirurgical, mais aussi de salle biplan de neuroradiologie, de salle hybride parfaitement équipée pour tout ce qui est greffe, et bien d’autres dispositifs», a-t-il précisé.

Plateau technique de très haute technologie et innovation médicale

Sur le plan technologique, le CHU International Mohammed VI se distingue par des équipements de très haute performance, à l’image du PET-IRM – une première au Maroc et en Afrique – couplé au PET-scan pour un diagnostic d’une grande précision. Il est également équipé d’un IRM 3T Omega, du système de radiothérapie Ethos Hypersight, d’une pharmacie hospitalière robotisée et d’un centre de simulation dédié à la formation pratique des professionnels de santé.

Au sein du Centre hospitalier universitaire international Mohammed VI de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

«Ce sont des technologies de pointe, avec pas moins de 24 salles opératoires auxquelles s’ajoutent 5.500 m² réservés aux soins critiques, aux soins intensifs et à la réanimation adulte et néonatale», a détaillé le directeur général, ajoutant: «aujourd’hui, nous parlons d’IRM, de caisson hyperbare, de chirurgie robotisée dans sa version la plus avancée, mais aussi de neuronavigation, de scanner mobile peropératoire et de nombreuses autres techniques et technologies de dernière génération».

Sur le plan numérique, l’hôpital dispose également d’une architecture souveraine en matière de gestion des données médicales, avec un système d’information hospitalier «très performant, intégrant toutes les mesures de sécurité nécessaires à la préservation et à la confidentialité de l’information». Le CHU International emploie près de 1.500 professionnels de santé, mobilisés pour exploiter ce plateau technique au bénéfice des patients. Ahmed Bennana a d’ailleurs insisté sur la particularité de disposer de «médecins propres à la structure, pleinement formés à l’utilisation de ces technologies au service des citoyens».

Un pôle académique et scientifique au service de la médecine de demain

Le pôle académique, pour sa part, offre une capacité de 4.000 places assises, extensible à 8.000 étudiants. Cet environnement universitaire de haut niveau est appelé à «contribuer au progrès de la science et de la médecine au Maroc», a conclu le directeur général, en formant les futures générations de médecins, de chercheurs et de professionnels de santé autour d’un outil hospitalo-universitaire parmi les plus avancés de la région.