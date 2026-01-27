Nareva Services équipe le complexe hospitalo-universitaire de la FM6SS à Dakhla d’une centrale solaire

La cérémonie de l’officialisation du partenariat entre Nareva Services et la FM6SS.

Nareva Services, filiale du groupe Nareva, acteur de référence et pionnier dans les énergies renouvelables et la gestion de l’eau, consolide son partenariat avec la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS) dans le domaine de la transition énergétique.

Dans le cadre de ce partenariat, Nareva Services équipera le complexe hospitalo-universitaire international Mohammed VI de la FM6SS à Dakhla d’une centrale solaire d’une capacité installée de 1,2 MWc.

Cette infrastructure permettra à la FM6SS de réduire sa consommation énergétique de 31% et d’éviter chaque année l’émission d’environ 1.356 tonnes de CO₂, soutenant ainsi l’atteinte de son objectif de décarbonation à l’horizon 2030.

Implantée sur une superficie au sol de 1,2 hectare, l’installation comprend 1.892 panneaux solaires photovoltaïques, déployés selon les normes techniques et environnementales les plus strictes, permettant ainsi de réduire sa facture énergétique tout en respectant ses engagements environnementaux.