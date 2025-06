Transition énergétique: Tanger Med amorce sa mue

Face aux enjeux climatiques et aux nouvelles réglementations internationales, le Groupe Tanger Med déploie une stratégie de transition énergétique pour son complexe portuaire et ses zones industrielles. L’objectif, indique le magazine Challenge, est d’atteindre un port 100% vert à l’horizon 2030, tout en maintenant sa compétitivité à l’échelle mondiale. Cette stratégie a été présentée lors du Salon international Logismed, dans le cadre d’un panel dédié aux enjeux de la décarbonation dans le transport et la logistique.

Situé à un carrefour stratégique entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, le complexe portuaire marocain intègre plusieurs mesures concrètes: électrification des quais, recours aux énergies renouvelables, optimisation des ressources, et introduction progressive de carburants alternatifs. Ces actions s’inscrivent dans une réponse aux normes environnementales renforcées, notamment celles imposées par l’Organisation maritime internationale (OMI).

L’OMI a validé un mécanisme de tarification carbone qui entrera en vigueur en 2028, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires, lit-on. Ce dispositif impose, entre autres, l’usage de connexions électriques à quai et de carburants à faible émission.

Dans ce contexte, Tanger Med développe plusieurs projets. Depuis décembre 2024, le port est entièrement alimenté par de l’électricité verte fournie par des producteurs nationaux. Il est également engagé dans l’autoproduction d’énergie solaire, avec une centrale photovoltaïque de 1,3 MW installée sur les bâtiments administratifs, ayant produit 2 000 MWh en 2024, lit-on encore. Un projet de centrale solaire flottante de 13 MW est en cours sur le barrage Oued Rmel, avec une mise en service prévue au second semestre 2025.

Le port a mis en place une infrastructure OPS (Onshore Power Supply) sur un quai de 800 mètres, permettant d’alimenter un méga porte-conteneurs ou deux navires de taille moyenne en électricité. Cette installation permet d’éviter jusqu’à 100 tonnes de CO₂ par escale. La généralisation de cette technologie à l’ensemble des quais est en cours.

«En interne, Tanger Med a électrifié une partie de sa flotte de service (34 véhicules électriques et 10 bornes installées) et travaille sur la décarbonation des équipements de manutention, utilisés pour traiter plus de 10 millions de conteneurs en 2024», souligne Challenge.

Par ailleurs, le Groupe développe une stratégie d’économie circulaire. En 2024, plus de 17 500 tonnes de déchets ont été traitées. Quatre stations d’épuration sont opérationnelles, et un centre de tri et de valorisation des déchets, d’une capacité annuelle de 29 000 tonnes, ouvrira au second semestre 2025.

L’ensemble de ces mesures repose sur deux leviers transversaux : l’innovation technologique et la digitalisation. Le Groupe ambitionne ainsi de renforcer sa compétitivité et d’accompagner ses clients dans leurs propres démarches de décarbonation.