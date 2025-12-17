Un nouveau partenariat financier pour la transition énergétique des entreprises

Crédit du Maroc a annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans le cadre du programme GEFF Plus, une initiative destinée à accompagner les entreprises marocaines dans leurs projets de transition énergétique. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans l’engagement de la banque en faveur du développement durable et de la finance verte.

«Le partenariat prévoit une ligne de financement de 50 millions d’euros, destinée à soutenir un large éventail de projets liés à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, aux économies d’eau et à la construction durable», écrit le magazine Finances News Hebdo. Selon Crédit du Maroc, cette enveloppe permettra aux entreprises d’accéder à des solutions financières adaptées pour moderniser leurs installations tout en respectant les enjeux environnementaux et les objectifs climatiques du pays.

Le programme GEFF Plus combine plusieurs lignes de financement complémentaires, offrant ainsi aux clients un accompagnement financier et technique. Les entreprises pourront bénéficier de subventions pouvant représenter jusqu’à 15% du montant de leurs investissements verts. Les projets plus ambitieux, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, pourront être soutenus par des prêts allant jusqu’à 15 millions d’euros par sous-projet. Ce dispositif vise à faciliter l’accès au financement tout en encourageant l’innovation et la modernisation des infrastructures dans un contexte de transition énergétique accélérée.

Ali Chorfi, membre du directoire en charge du Corporate and Investment Banking de Crédit du Maroc, a souligné l’importance de cette collaboration. «Nous sommes heureux d’élargir notre coopération avec la BERD pour accompagner nos clients entreprises dans leurs projets de transition énergétique. Ce programme s’inscrit dans la continuité de nos précédentes offres GEFF et reflète notre engagement en matière de développement responsable, en harmonie avec les ambitions environnementales du Maroc. Il représente à la fois une opportunité pour nos clients et un levier de croissance pour notre banque», a-t-il déclaré.

Au-delà du financement, le programme GEFF Plus offre un soutien technique crucial. Les entreprises pourront bénéficier de conseils spécialisés pour structurer leurs projets, intégrer des solutions écologiques et accéder à l’expertise de professionnels de la transition énergétique. Ce double accompagnement, financier et technique, est considéré comme essentiel pour maximiser l’impact environnemental des investissements et accélérer la transformation durable du tissu économique marocain.

Depuis 2020, Crédit du Maroc a déjà intégré des mécanismes de financement vert dans sa gamme de produits, avec des programmes tels que Green Value Chain et GEFF 2. Ces initiatives ont permis de soutenir des projets significatifs dans les secteurs des énergies renouvelables, des bâtiments verts et de la gestion durable de l’eau, renforçant la position de la banque comme acteur clé de la finance durable au Maroc.

«Nous sommes heureux de collaborer avec Crédit du Maroc pour accélérer la transition verte du pays. Ce programme permettra de mobiliser les investissements du secteur privé dans des technologies à faible émission de carbone et dans des solutions renforçant la résilience climatique, contribuant ainsi aux objectifs ambitieux du Maroc en matière de développement durable», précise Greg Guyett, premier vice-président de la BERD.

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans une vision plus large visant à faciliter l’accès au financement pour toutes les entreprises, y compris les TPME, afin de les aider à se conformer aux exigences climatiques nationales, telles que celles fixées par la circulaire «Climate Change» de Bank Al-Maghrib. En soutenant des projets verts et responsables, Crédit du Maroc entend jouer un rôle central dans l’ambition nationale d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, tout en renforçant son positionnement comme acteur majeur de la transition énergétique au Maroc.