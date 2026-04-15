Economie

Rabat: un panel d’experts réuni pour le Congrès international du microbiome intestinal

Lors du Congrès international du microbiome intestinal à l'UM6SS de Rabat (S.Bouchrit/Le360).

Par Said Bouchrit
Le 15/04/2026 à 08h31

VidéoRabat a accueilli, la semaine dernière, le Congrès international du microbiome intestinal. Organisé par le Centre Mohammed VI de la Recherche et de l’innovation (CM6RI) à l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé, cet événement a réuni un prestigieux panel d’experts et de cliniciens. Sous le thème de l’oncologie et de la nutrition, cette rencontre scientifique a permis de lever le voile sur les dernières avancées liées à notre flore intestinale.

Le Centre Mohammed VI de la Recherche et de l’Innovation (CM6RI) a organisé, du 9 au 11 avril 2026 à Rabat, le Congrès international du microbiome intestinal, placé sous le thème: «The Intestinal Microbiome: Implications in Oncology and Nutrition». L’évènement s’est tenu à l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS) et a réuni des chercheurs, cliniciens et experts internationaux afin d’échanger autour des avancées scientifiques les plus récentes dans l’étude du microbiome intestinal et de ses implications en oncologie et en nutrition.

Aujourd’hui, le microbiome intestinal s’impose progressivement comme une composante clé dans la compréhension de nombreuses maladies. Les progrès scientifiques récents montrent en effet que les micro-organismes présents dans l’intestin peuvent influencer l’évolution de certaines pathologies, la réponse aux traitements ainsi que les résultats cliniques des patients.

Durant ces deux journées scientifiques, les participants ont pris part à un programme riche composé de conférences, de présentations de travaux de recherche et de sessions d’échanges entre spécialistes. Ces rencontres ont permis d’explorer les nouvelles perspectives offertes par l’étude du microbiome, notamment dans le développement d’approches thérapeutiques plus personnalisées et dans l’amélioration des stratégies nutritionnelles dédiées aux patients.

Le programme scientifique s’est poursuivi le 11 avril 2026 par un atelier pratique organisé au sein du Centre Mohammed VI de la Recherche et de l’Innovation (CM6RI). Cette session immersive a offert aux participants l’occasion d’approfondir leurs connaissances et de découvrir, de manière concrète, certaines méthodes et approches utilisées dans la recherche sur le microbiome et l’analyse métagénomique.

Lire aussi : Ouverture du 1er Congrès africain sur l’implantation cochléaire à Rabat

Le CM6RI confirme son engagement à soutenir la recherche biomédicale de pointe et à favoriser la collaboration entre chercheurs marocains et partenaires internationaux à travers le congrès international sur le Microbiote intestinal et son implication en oncologie et nutrition, ainsi qu’à travers le Moroccan Microbiome Project, une initiative scientifique portée par le CM6RI, qui vise à caractériser la diversité et les spécificités du microbiome intestinal au sein de la population marocaine.

Ce projet a pour ambition d’établir une référence nationale et régionale pour l’étude des interactions entre le microbiome, l’alimentation, l’environnement et la santé, ouvrant ainsi la voie au développement de nouvelles stratégies en médecine de précision et en nutrition personnalisée.

Par Said Bouchrit
Le 15/04/2026 à 08h31
#Santé#congrès#Rabat#Centre Mohammed VI#Recherche scientifique#innovation#UM6SS#oncologie

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