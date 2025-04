Parution. L’immunologue Moncef Slaoui présente son autobiographie «La voie libre: parcours d’une vie»

Lors de la présentation de son autobiographie La voie libre: parcours d’une vie le 25 avril à Rabat, l’immunologue renommé Moncef Slaoui a partagé son parcours exceptionnel lors d’un événement organisé par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, l’université Mohammed VI des Sciences et de la Santé, et l’African Academy of Health Sciences.

Dans cet ouvrage de 262 pages édité par Afrique-Orient, Slaoui retrace son chemin depuis son enfance à Casablanca jusqu’à son rôle crucial dans l’opération «Warp Speed» aux États-Unis en 2020, marquant l’accélération du développement des vaccins contre la Covid-19.

Devant un public nombreux, Moncef Slaoui a exprimé son émotion et son espoir que son autobiographie inspire la jeunesse marocaine à dépasser ses propres attentes. «Je suis très fier d’être ici aujourd’hui pour présenter mon autobiographie qui, j’espère, va pouvoir inspirer des étudiants marocains pour accomplir plus de choses qu’ils n’imaginent», a-t-il confié.

«De nombreux choix, initialement sans lien direct avec mes réalisations, m’ont cependant conduit vers cette voie», explique-t-il, soulignant le rôle des décisions stratégiques dans sa carrière scientifique. Moncef Slaoui a également incité les jeunes à persévérer dans leurs passions malgré les échecs: «Le travail acharné et la persévérance mènent toujours à des succès importants».

«Le parcours de ce chercheur mondialement reconnu démontre que la détermination scientifique peut conduire à des résultats durables», a poursuivi Ahmed Bennana, directeur général du site de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé à Rabat.

Lire aussi : Vidéo exclusive. Grand Format Le360: l’interview-vérité du Dr Moncef Slaoui

Moncef Slaoui, titulaire d’un doctorat en immunologie et ancien conseiller en chef de l’opération «Warp Speed», a été reconnu par le magazine Fortune de Forbes comme l’un des 50 plus grands leaders mondiaux pour son travail sur les maladies infectieuses. Depuis sa retraite, il reste activement engagé dans les sciences, contribuant au conseil d’administration de plusieurs sociétés de biotechnologie et investissant dans l’innovation scientifique.

La voie libre, structurée en sept parties thématiques, offre un aperçu de la carrière de Slaoui et de ses précieux conseils aux futurs scientifiques. La rencontre a attiré un large public de chercheurs, d’étudiants et d’acteurs du monde académique et scientifique, témoignant de l’influence durable du scientifique sur la communauté mondiale de la santé et de la recherche.