Parution. «Le sport au Maroc, palmarès et légendes», le nouveau beau-livre de la MDJS

La bibliothèque sportive nationale s’enrichit d’un nouveau livre, «Le sport au Maroc, palmarès et légendes», publié par les Éditions Économiques du Maroc à l’initiative et avec le soutien de la Marocaine des jeux et des sports. (Y.ElHarrak/Le360)

La Marocaine des jeux et des sports (MDJS) et les Éditions économiques du Maroc viennent de publier un nouveau beau-livre intitulé «Le sport au Maroc, palmarès et légendes». Cet ouvrage de 320 pages plonge dans l’histoire sportive du Maroc, mettant en lumière les exploits des athlètes et les contributions des figures emblématiques du sport, indique un communiqué de la MDJS.

Ce beau livre rend hommage à la vision du roi Mohammed VI pour le développement sportif au Maroc, avec une section qui met en avant les initiatives du Souverain qui ont favorisé un écosystème florissant, marqué par une dynamique exceptionnelle.

Selon la MDJS, «ce beau-livre célèbre le riche palmarès du Maroc en contribuant à enrichir la mémoire collective et nourrir la fierté de la Nation. Il retrace ainsi les exploits des championnes et des champions marocains entrés dans la légende grâce à leurs performances remarquables aux jeux olympiques et paralympiques, aux championnats du monde, ainsi qu’aux compétitions continentales et régionales».

Un hommage est également rendu aux grands dirigeants et aux grandes figures du sport marocain, en reconnaissance à leur apport considérable au patrimoine de notre pays. Ce beau livre liste aussi les grands événements sportifs internationaux accueillis ou organisés par le Royaume, confirmant ainsi son statut de carrefour mondial du sport et de terre de champions.

Une version digitale gratuite est disponible

«Nous sommes très fiers de cet ouvrage sur lequel nous avons travaillé pendant plus d’une année. La prochaine édition inclura les exploits de nos championnes et champions participant aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ainsi que les grandes réalisations que connaîtra encore sans nul doute le sport marocain à l’avenir», a déclaré Younes El Mechrafi, directeur général de la MDJS.

La MDJS a décidé que ce beau-livre soit accessible à l’ensemble des Marocains, car il s’agit d’un hommage à un patrimoine matériel et immatériel qui appartient à toutes et à tous. «Pour cela nous avons conçu une version digitale gratuite qui sera téléchargeable sur le site web de la MDJS», a-t-il relevé.

«Le sport au Maroc, palmarès et légendes» est disponible à travers le canal de distribution des Éditions Économiques du Maroc, et la version digitale téléchargeable gratuitement par le grand public sur le portail de la MDJS: www.mdjs.ma.