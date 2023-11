MDJS: les paris illégaux font perdre 300 millions de dirhams par an au Fonds de développement du sport

Lors de l’ouverture de cette conférence, Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a indiqué que le Maroc dispose d’un arsenal juridique de lutte contre les paris sportifs illégaux, indiquant qu’une plateforme électronique œuvre dans ce sens pour endiguer le phénomène. «Nous devons agir pour un sport propre et un environnement sportif dénué de toute triche, surtout que le Maroc se prépare à organiser la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal», a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse.

Le représentant de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS), Khalid Nali, a brossé un tableau sombre sur les paris illégaux au Maroc estimant le manque à gagner pour l’État à 50% de la part totale de la contribution que verse annuellement la MDJS au Fonds de développement du sport. Une contribution qui se chiffre à 600 millions de dirhams chaque année. «Il y a des opérateurs qui agissent dans l’illégalité et cela nous préoccupe», car des sommes énormes échappent au contrôle, a déclaré le responsable de la MDJS dans une déclaration pour Le360. Khalid Nali a appelé à l’intensification de la sensibilisation sur le danger que représentent les paris illégaux.

La cheffe du bureau du Conseil de l’Europe, Carmen Morte-Gomez a salué le rôle du Maroc dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives. Elle a rappelé que le Royaume est signataire de la convention de Macolin. Cette dernière est un instrument juridique de droit international sur la manipulation des compétitions sportives et qui demande aux autorités publiques de coopérer avec les organisations sportives pour prévenir, détecter et sanctionner les cas de manipulation.

Carmen Morte-Gomez a ajouté que cette conférence est organisée avec «le soutien actif de la Marocaine des jeux et des sports, un acteur, a-t-elle dit, pionnier et engagé dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et la préservation de l’intégrité du sport au niveau mondial».

Toutefois, a-t-elle indiqué, le phénomène de la manipulation et des paris illégaux a connu «une évolution significative ces dernières années». Bien qu’il soit «ardu d’estimer avec précision l’ampleur de ce marché illicite, certaines sources suggèrent qu’il pourrait avoisiner les 1.000 milliards d’euros en termes de mises», selon un texte remis à la presse. «Les méthodes employées par les criminels sont variées, compliquant la perception réelle de cette menace», selon cette source.

De son côté, Isabelle Falque-Pierrotin, présidente française du Forum des régulateurs des jeux d’argent (GRIEF), a évoqué l’ampleur des paris illégaux en Europe, citant le cas de l’Italie où ces derniers représentent 75% des paris reconnus. «La France est le pays qui contrôle le plus les paris illégaux». En conclusion, elle a appelé à la consolidation de la coopération internationale pour lutter contre ce fléau.