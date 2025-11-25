Casablanca accueille la 3ème édition de l’International e-Health Forum

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration. (K.Essalak/Le360)

Co-organisé par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS) et le Centre d’innovation en e-santé (CIeS) de l’Université Mohammed V de Rabat, en partenariat avec les ministères de la Santé et de la Protection sociale, de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Forum ambitionne de positionner le Maroc comme hub régional de l’innovation en santé digitale.

Pendant trois jours, le campus Anfa-city de l’UM6SS accueillera:

- des conférences plénières et tables rondes stratégiques,

- des masterclasses sur l’intelligence artificielle et l’innovation clinique,

- des démonstrations en direct de solutions numériques,

- des congrès spécialisés par discipline médicale, organisés avec les sociétés savantes nationales,

ainsi qu’un Hackathon international en partenariat avec l’ICESCO, réunissant des participants de plus de 50 pays.

Le Forum sera également marqué par le premier Health Interoperability Connectathon en Afrique, organisé avec IHE Catalyst et HIMSS, offrant un espace inédit de collaboration technique.

Innovation et sport au cœur de l’édition

Un Call for Startups a déjà attiré 85 candidatures issues de 30 pays, mettant en lumière les projets les plus prometteurs en HealthTech, MedTech et BioTech. Autre nouveauté: le parcours Sport HealthTech, qui explore la convergence entre sport, médecine et technologies connectées pour améliorer la performance athlétique et prévenir les blessures.

La précédente édition avait rassemblé plus de 6.000 visiteurs, dont 4.000 professionnels, avec la participation de 27 pays, 180 conférenciers et 120 exposants. Cette troisième édition entend franchir une nouvelle étape et renforcer l’impact des technologies numériques sur les systèmes de santé en Afrique et au-delà.