L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé organise des Journées portes ouvertes à Rabat et Casablanca

Au programme de ces journées, des rencontres avec nos équipes pédagogiques, des sessions d’orientation enrichissantes, des ateliers interactifs ainsi que des visites guidées. Il s’agit d’une réelle opportunité de découvrir la vie au sein du campus, notamment les équipements de pointe, les espaces d’apprentissage et les différents aspects de la vie estudiantine.

En outre, les différents établissements de l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé animeront des présentations détaillées axées sur leurs programmes académiques, à savoir : la Faculté Mohammed VI de médecine (francophone et anglophone), la Faculté Mohammed VI de médecine dentaire, la Faculté Mohammed VI de pharmacie, la Faculté Mohammed VI des sciences infirmières et professions de la santé, l’École supérieure Mohammed VI d’ingénieurs en sciences de la santé, l’École internationale Mohammed VI de santé publique et l’Institut supérieur Mohammed VI de biosciences et biotechnologies.

L’inscription aux JPO se fait à travers les liens suivants:

• Casablanca : https://bit.ly/JPO_casa_2024

• Rabat : https://bit.ly/JPO_rabat_2024

Rejoignez l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé pour deux week-ends passionnants dédiés à la découverte de votre avenir académique et professionnel. Pour plus d’informations sur cet événement et sur notre université, veuillez visiter le site web www.um6ss.ma