La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé inaugure l’Hôpital universitaire de proximité Casablanca Sbata-Aïn Chock

Ce nouvel hôpital universitaire de proximité (HPU) fait partie intégrante du réseau hospitalier de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS) devant servir les citoyens avec une offre de soins moderne et accessible. Implanté dans l’arrondissement Sbata-Aïn Chock, cet établissement a pour mission d’apporter des réponses aux problématiques de santé des habitants de cette zone en particulier, ainsi qu’aux Casablancais de manière générale, en offrant des soins de qualité et personnalisés dans un environnement moderne doté des dernières technologies.

Avec une capacité de 100 lits, I’HUP Casablanca Sbata-Aïn Chock propose une offre de soins variée au bénéfice du patient dans des spécialités médico-chirurgicales. En termes d’équipements, l’établissement est doté d’un plateau technique de pointe avec 7 blocs opératoires, une unité d’endoscopie, un service de diagnostic ambulatoire, un service de réanimation, une unité de soins critiques pour adultes, enfants et nouveau-nés, et une unité d’hospitalisation, de maternité et de pédiatrie. Il intègre également un laboratoire d’analyses médicales 24h/24, un service d’imagerie médicale ainsi qu’un service d’accueil des urgences fonctionnant 7j/7 et 24h/24.

Ce nouvel établissement hospitalier témoigne de l’engagement de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé à apporter des réponses réelles aux attentes et besoins des citoyens en matière de santé, avec une plus grande accessibilité à des soins de qualité.