La Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé crée un hub de médecine de précision

L'Université Mohammed VI des sciences et de la santé (UM6SS) de Rabat, relevant de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS).

Après avoir fait ses preuves en tant qu’acteur majeur dans le domaine de la médecine 4.0, la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS) crée un hub de médecine de précision, indique-t-elle dans un communiqué. Ce projet «ambitieux» vise à renforcer les capacités de diagnostic, de traitement et de services de pointe en intégrant des technologies de nouvelle génération et une approche interdisciplinaire, explique-t-elle.

Ce hub sera structuré autour de trois unités complémentaires. La première est une plateforme génomique, équipée de technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS), de génotypage avancé et de monitoring permettant des analyses approfondies pour un diagnostic précis et personnalisé. La seconde est un laboratoire de culture cellulaire, dédié au développement de nouvelles options en matière de thérapies cellulaires.

Une avancée stratégique pour la santé au Maroc

La troisième est une unité clinique intégrée à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat, qui assurera la prise en charge des patients et la mise en œuvre des avancées de la médecine de précision. Le tout est supporté par une biobanque, avec un datacenter dédié, qui constituera une ressource nationale pour la conservation des échantillons biologiques et des données associées.

Lire aussi : UM6SS continue son développement et ouvre deux nouveaux campus

«Cette initiative s’inscrit dans une démarche de modernisation du système de santé marocain en facilitant l’accès aux technologies les plus innovantes. En intégrant la médecine de précision dans le parcours de soins, ce projet permettra d’améliorer significativement la détection précoce, le diagnostic et le suivi des maladies complexes, notamment en oncologie et dans les maladies rares», souligne la Fondation dans un communiqué.

La mise en place de ce hub repose sur une collaboration étroite entre acteurs institutionnels et cliniciens, avec l’ambition de positionner le Maroc comme un acteur de référence en médecine de précision, ajoute la même source. En s’appuyant sur des infrastructures de pointe et un réseau de partenaires stratégique, cette initiative vise à renforcer l’offre de soins en proposant des solutions adaptées aux besoins de la population, conclut le communiqué.