UM6SS continue son développement et ouvre deux nouveaux campus

L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, franchit une nouvelle étape dans son développement en annonçant l’ouverture de deux nouveaux campus à Marrakech et Agadir à partir de la rentrée universitaire 2025-2026. C’est ce qu’indique le magazine Challenge, en soulignant que cette expansion stratégique vise à offrir un enseignement d’excellence aux étudiants de ces régions, avec des formations couvrant des domaines fondamentaux tels que la médecine, l’ingénierie des sciences de la santé et les sciences infirmières.

Cette initiative s’inscrit dans la vision globale de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, qui met un point d’honneur à promouvoir un enseignement de qualité, une recherche innovante et un développement technologique avancé au Maroc. L’UM6SS s’appuie sur des partenariats étroits avec les administrations publiques et les institutions concernées, afin de garantir une formation de haut niveau et de contribuer activement à l’amélioration du secteur de la santé dans le pays, lit-on.

Les nouveaux campus de Marrakech et Agadir seront dotés d’infrastructures modernes et d’équipements de pointe, créant ainsi un environnement propice à l’apprentissage, à la recherche et à l’innovation pédagogique. Depuis sa création, l’UM6SS s’est distinguée par l’adoption de méthodes d’enseignement novatrices, qui allient formation théorique et pratique, intégrant les dernières avancées technologiques et les meilleures pratiques académiques. L’objectif principal est de former des professionnels hautement qualifiés, capables de relever les défis majeurs du secteur de la santé au Maroc et à l’international.

Avec l’ouverture de ces nouveaux campus, l’UM6SS réaffirme son engagement à élargir l’accès à des formations essentielles pour le futur du système de santé marocain. En répondant aux besoins croissants de personnel de santé qualifié, l’université contribue activement au développement économique et sanitaire des régions concernées, tout en soutenant les efforts d’innovation et d’excellence académique.

Dès la rentrée 2025-2026, l’UM6SS disposera ainsi de cinq campus répartis sur le territoire national, à savoir Casablanca, Rabat, Dakhla, Marrakech et Agadir. Cette expansion représente une étape décisive dans la stratégie de développement de l’université, qui continue d’affirmer son rôle de leader dans la formation des futurs professionnels de la santé au Maroc et au-delà des frontières nationales.