Concours d’accès commun à l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé: rendez-vous le 20 juillet 2024

Ce concours est destiné aux bacheliers souhaitant rejoindre la Faculté Mohammed VI de médecine (francophone et anglophone), la Faculté Mohammed VI de médecine dentaire ainsi que la Faculté Mohammed VI de pharmacie. Le concours se déroulera aux campus de Casablanca et Rabat.

L’inscription au concours se fait via le lien suivant: https://bit.ly/ConcoursUM6SS2024.

L’éligibilité au concours est conditionnée par l’obtention du baccalauréat et l’atteinte du seuil exigé. La date limite d’inscription au concours commun est le 19 juillet 2024 et la publication des résultats aura lieu le jour même du concours. Les inscriptions seront ouvertes à Casablanca et Rabat dès l’annonce des résultats.

Lire aussi : L’UM6SS organise la 2ème édition des Journées portes ouvertes à Rabat et Casablanca

À noter que les candidats qui auront réussi le concours commun de l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé et qui auront finalisé leur inscription, pourront se faire rembourser l’intégralité des frais engagés dans le cas où ils seraient acceptés et décideraient de poursuivre leurs études dans les facultés publiques de médecine, médecine dentaire ou pharmacie.

Pour plus d’informations sur le concours d’accès commun de l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé, veuillez contacter le service des admissions au +212 (05) 29 08 91 02 ou par Email sur concours2024@um6ss.ma.