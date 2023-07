L’UM6SS, un précurseur de l’excellence académique en santé au Maroc

L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (l’UM6SS), avec ses trois campus à Rabat et à Casablanca, est un véritable pôle de compétences et d’expertise. Avec un nombre de disciplines qui ne cesse de croître, l’université fait figure de modèle dans le paysage éducatif marocain. Sept établissements reconnus par l’État, allant de la médecine à la biotechnologie, accueillent chaque année des étudiants de tous horizons, élargissant sans cesse les frontières du savoir.

Avec ses 3 campus (Casablanca Anfa City, Casablanca Ligue arabe et Rabat) et ses 7 établissements reconnus par l’État (Faculté de médecine francophone & anglophone, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie, Faculté des sciences et techniques de santé, École supérieure de génie biomédical, École internationale de santé publique et Institut supérieur de biosciences et biotechnologies), l’UM6SS offre des opportunités d’apprentissage dans un milieu des plus propices à l’épanouissement.

L’UM6SS s’est distinguée par son engagement en faveur de l’excellence et de l’accessibilité. Afin de garantir l’égalité des chances, l’université offre des bourses d’études sur la base du mérite, de l’excellence académique et de la situation socio-économique des étudiants. Cette politique permet à des étudiants méritants de poursuivre des études de haut niveau, sans que les contraintes financières soient un frein à leurs ambitions.

En outre, l’UM6SS a mis en place un écosystème intégré d’apprentissage, s’appuyant sur un corps professoral de grande qualité. Depuis sa création, l’université s’est engagée dans une stratégie de partenariats stratégiques sur le plan local et international. Ces collaborations permettent à ses étudiants d’avoir accès à des opportunités de formation et de stages, contribuant ainsi au développement de leur expertise professionnelle.

Enfin, au-delà de la formation, l’UM6SS s’est fixé comme objectif de tisser des réseaux à l’échelle internationale. Ainsi, elle participe à des projets innovants, notamment dans le domaine de la recherche, de la formation, de l’organisation des soins et des nouvelles technologies.