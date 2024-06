L’UM6SS organise la 2ème édition des Journées portes ouvertes à Rabat et Casablanca

Ces journées sont une occasion unique pour les futurs bacheliers et les étudiants de découvrir l’offre de formation proposée par l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS) dans les domaines des sciences et de la santé. Les visiteurs auront l’occasion d’accéder aux stands d’information et d’orientation, où ils pourront poser toutes leurs questions sur les programmes d’études, les conditions d’admission, la vie estudiantine au sein de l’université, notamment dans les résidences universitaires pour celles et ceux qui proviennent des autres villes du Maroc.

Lors de ces journées, les visiteurs pourront découvrir une variété de stands représentant les différents établissements de l’université, notamment la Faculté Mohammed VI de médecine (francophone et anglophone), la Faculté Mohammed VI de médecine dentaire, la Faculté Mohammed VI de pharmacie, la Faculté Mohammed VI des sciences infirmières et professions de la santé, l’École supérieure Mohammed VI d’ingénieurs en sciences de la santé, l’École internationale Mohammed VI de santé publique, l’Institut supérieur Mohammed VI de biosciences et biotechnologies, ainsi que l’École Mohammed VI de médecine vétérinaire (en cours d’accréditation).

Chaque stand offrira aux visiteurs l’occasion de rencontrer les équipes pédagogiques et d’obtenir des informations détaillées sur les programmes d’études proposés par l’université, et un espace «Inscriptions» sera prévu pour permettre aux étudiants et à leurs parents de réserver l’accès aux formations.