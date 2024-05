Casablanca: le campus de l’UM6SS abrite la troisième édition des International Arabic Women Cancer Days

Organisée en partenariat avec la Pan Arab Society of Gynecological Cancers (PARSGO) et l’European Society of Gynecological Oncology, la 3ème édition des International Arabic Women Cancer Days, qui se déroulera les 17 et 18 mai à Casablanca, rassemblera des sommités nationales et internationales dans le domaine des cancers gynécologiques, offrant une plateforme unique pour discuter des dernières avancées scientifiques et médicales.

Les participants pourront assister à une série de workshops, formations et essais cliniques abordant des thématiques essentielles telles que la chirurgie, la radiothérapie, les soins palliatifs et la réhabilitation post-chirurgie. Ces sessions seront animées par des spécialistes reconnus, permettant ainsi un échange de connaissances et de pratiques de pointe.

Cette troisième édition des International Arabic Women Cancer Days s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels impliqués dans la lutte contre les cancers gynécologiques, marquant ainsi une étape significative dans la promotion de la santé des femmes à l’échelle internationale.

L’inscription est gratuite et les participants auront la possibilité d’assister aux conférences soit en présentiel, soit à distance, facilitant ainsi l’accès à un public plus large. Il suffit de remplir le formulaire d’inscription sur le site de la PARSGO. Pour toute information supplémentaire, les intéressés peuvent contacter les organisateurs sur ce numéro: 06 00 06 71 81.