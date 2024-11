Al Barid Bank et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé signent une convention-cadre de partenariat

Al Amine Nejjar, président du directoire d'Al Barid Bank (à gauche) et le Pr. Youns Bjijou, directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), lors de la signature de la convention-cadre de partenariat entre les deux structures.

Le 15 novembre, un protocole d’accord a été signé entre Al Amine Nejjar, président du directoire d’Al Barid Bank, le professeur Youns Bjijou et Rachid Mesmoudi, respectivement directeur délégué et secrétaire général et directeur exécutif de la FM6SS, dans les locaux de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), indique Al Barid Bank dans un communiqué.

En vertu de ce partenariat, Al Barid accompagnera les étudiants de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS) relevant de la FM6SS par la mise en place d’une offre de banque au quotidien adaptée et de formules de financement personnalisées et intégrées dans leur parcours universitaire et professionnel.

Elle proposera aussi des offres bancaires «concurrentielles et avantageuses au profit des collaborateurs de la FM6SS et de ses entités, en accord avec leurs besoins et leurs aspirations». De son côté, la FM6SS soutiendra la montée en compétence des collaborateurs d’Al Barid Bank grâce à des programmes de formation continue.

En outre, les collaborateurs d’Al Barid Bank bénéficieront également de prestations de soins dans les structures hospitalières actuelles et futures de la FM6SS. «Ces différents domaines de collaboration seront mis en œuvre dans le cadre d’accords spécifiques, étant précisé que leurs modalités d’exécution seront définies au cas par cas d’un commun accord entre les deux parties», précise Al Barid Bank.

La banque souligne que ce protocole d’accord s’appuie sur la volonté des deux entités de mettre en place un cadre favorable au lancement d’initiatives innovantes et fructueuses pour faire converger leurs ambitions mutuelles et leurs intérêts communs.