Arnaque au SMS: Al Barid Bank porte plainte et met en garde ses clients

Certains médias se sont fait l’écho d’une supposée vague d’arnaque au SMS visant les clients d’Al Barid Bank. «Les investigations ont montré que les clients concernés par ces opérations, faites à leur insu, ont été victimes de fraudeurs à qui ils ont communiqué leurs données personnelles», nous confie une source à la banque.

Le360 apprend qu’Al Barid Bank a engagé une plainte auprès des autorités compétentes pour prendre les mesures appropriées. La banque a également invité les clients victimes de fraudeurs à faire de même.

Lire aussi : Al Barid Bank inaugure sa première agence bancaire à El Guerguarate

La même source ajoute qu’Al Barid Bank a toujours placé la sécurité de ses clients et de leurs transactions au cœur de ses priorités et n’a cessé de le montrer via plusieurs canaux, à travers des actions de sensibilisation auprès de ses clients pour les informer des mesures de sécurité et du caractère sensible des données personnelles qui ne doivent en aucun cas être partagées, avec qui que ce soit.

Enfin, notre source précise que le service client est mobilisé pour répondre aux questions et préoccupations éventuelles des clients de la banque.