Financement des TPE: Al Barid Bank s’allie à Tamwilcom

Hicham Zanati Serghini, directeur général de Tamwilcom (à gauche) et Al Amine El Nejjar, président du directoire d’Al Barid Bank, lors de la signature des deux conventions de partenariat en faveur des TPE, le 22 décembre 2023.

Al Barid Bank s’allie à Tamwilcom pour faciliter l’accès au financement au profit des professionnels et de la Très petite entreprise (TPE). Al-Amine El Nejjar, président du directoire d’Al Barid Bank et Hicham Zanati Serghini, directeur général de Tamwilcom, ont signé vendredi 22 décembre deux conventions de coopération dans ce sens, en faveur de ces entreprises nationales et de l’inclusion financière.

Dans un communiqué, Al Barid Bank indique que la signature de ces conventions fait suite à l’extension de son activité au financement des professionnels et de la TPE, «lui permettant désormais, à l’instar des autres banques, d’adosser ses financements en faveur de cette cible aux offres de garantie de Tamwilcom».

Toujours selon l’établissement bancaire, la conclusion de ce partenariat lui permettra «d’adresser efficacement les besoins de financement des professionnels et de la TPE en leur proposant des solutions de financement adaptées et accessibles, marquant ainsi une étape majeure dans la concrétisation de son nouveau positionnement».