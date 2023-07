Al Barid Bank et l’UM6P s’allient autour de l’innovation, la formation et l’inclusion financière

Al Barid Bank et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé, le jeudi 13 juillet à Benguerir, un accord de coopération pour l’encouragement de la recherche dans le domaine des services financiers, l’inclusion financière, l’éducation financière, la formation et la digitalisation.

Dans un communiqué conjoint, les deux structures indiquent que cette convention vise à promouvoir l’innovation, dans le but de contribuer au progrès économique et social, notamment dans le domaine bancaire et financier.

S’appuyer sur la recherche et l’innovation

«Les deux Institutions s’associent ainsi afin de répondre d’une part à la mission citoyenne de la Banque et sa volonté de proposer des solutions bancaires innovantes pour l’inclusion financière de tous les Marocains, et d’autre part à la volonté de l’Université d’accompagner le développement des entreprises publiques et privées en s’appuyant sur la recherche et l’innovation», soulignent-elles.

Concrètement, cet accord porte sur la recherche appliquée, le développement et l’innovation dans les domaines liés à la finance et des nouvelles technologies en favorisant la collaboration, l’échange de connaissances et de compétences entre les deux parties à travers des initiatives spécifiques, notamment l’organisation de challenges d’open innovation dans le domaine bancaire.

Promouvoir l’entrepreneuriat

Les deux entités souhaitent aussi promouvoir l’entrepreneuriat innovant, à travers l’accompagnement de startups émergentes de l’écosystème de l’établissement par la banque.

L’UM6P va également «soutenir la montée en compétence des collaborateurs d’Al Barid Bank et de ses filiales grâce à des programmes de formation continue comprenant des parcours couvrant diverses thématiques». Aussi, «les collaborateurs d’Al Barid Bank pourront également prendre part à des séminaires, des tables rondes et des conférences sur des sujets liés à l’activité financière».