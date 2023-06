Écosystème automobile: Aptiv et l’UM6P s’allient autour de projets de recherche conjoints

Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et Carlos Casas, vice-président et directeur général d'Aptiv EDS EME.

L’équipementier automobile Aptiv et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé, le vendredi 9 juin, une convention de collaboration dans le développement conjoint de projets de recherche portant sur l’innovation, le développement durable et la digitalisation dans le secteur automobile. Ambition avouée: aboutir à des brevets 100% marocains, accompagnant la montée en gamme de l’écosystème industriel automobile local.

Des projets à forte valeur ajoutée

En vertu de ce partenariat, les deux parties s’associeront dans des projets de recherche autour de la voiture de demain et les solutions technologiques, environnementales et industrielles qui s’y rattachent. «Nous sommes très heureux de ce partenariat avec l’UM6P, dont la réputation a dépassé les frontières marocaines (…) Pour nous, le Maroc est un des pays qui offrent les opportunités de croissance les plus importantes et qui est incontournable dans le succès de nos activités au sein de la région EMEA», a précisé dans un communiqué Carlos Casas, vice-président et directeur général d’Aptiv EDS EME.

Poids lourd mondial des systèmes électroniques de sécurité et de connectivité pour l’automobile, Aptiv est présent au Maroc depuis 1999, année de l’inauguration de sa 1ère usine à Tanger. Aujourd’hui, l’équipementier américain (basé légalement à Dublin, en Irlande) en compte 7 dans le Royaume, auxquelles s’ajoutent un centre de développement et un hub logistique, le tout réparti entre Tanger, Kénitra, Meknès et Oujda.

Concrètement, Aptiv aura, en vertu de cette convention, accès aux chercheurs, laboratoires et infrastructures de l’UM6P, afin de développer des solutions novatrices dans le domaine de la mobilité. Ces dernières se concentreront sur des projets à forte valeur ajoutée, assurant une montée en compétences en matière d’ingénierie et renforçant à terme le positionnement du Royaume sur la carte mondiale de l’industrie automobile.

Un volet formation

La convention couvre également l’aspect formation, avec la possibilité pour Aptiv de créer, conjointement avec l’UM6P, des cursus sur mesure pour préparer en amont des talents marocains qualifiés et rapidement opérationnels. Enfin, l’accord permettra également de faciliter l’intégration entre le monde académique et professionnel en faveur des étudiants de l’UM6P, grâce à des programmes de stages, voire de recrutement.

«Nous sommes ravis de travailler ensemble pour faire avancer l’innovation et la recherche dans le domaine de l’industrie et de la filière automobile, et de développer des parcours de formation pour améliorer la compétitivité du secteur automobile marocain et favoriser son développement par la qualification des ressources humaines», conclut dans le même communiqué Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique.