Energie et développement numérique: l’UM6P s’allie à la Banque mondiale pour développer des projets communs

L’Université polytechnique Mohammed VI (UM6P) et le Département des infrastructures pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de la Banque mondiale ont signé un protocole d’accord visant à renforcer les connaissances et la collaboration dans les secteurs des infrastructures tels que l’énergie, les transports et le développement numérique. C’est ce qu’annonce l’UM6P dans un communiqué publié ce mercredi 17 mai.

D’après l’établissement, ce partenariat s’inscrit dans le cadre des initiatives «Road to Marrakech» en préparation des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui se tiendront en octobre 2023 au Maroc. «Cet accord vise à fournir un cadre dans lequel les deux institutions peuvent développer et entreprendre des activités de collaboration pour favoriser l’échange de connaissances, y compris le soutien aux opportunités de stage à la Banque mondiale, la collaboration dans la diffusion des connaissances produites par l’UM6P et la Banque mondiale en matière d’infrastructure et l’avancement des travaux de recherche et d’analyse dans des domaines thématiques d’intérêt commun», explique-t-il.

Ce partenariat comporte plusieurs activités potentielles, notamment le soutien aux étudiants qui pourraient avoir accès à des possibilités de stage à la Banque mondiale. Le partenariat permettra également l’utilisation des installations des deux parties pour diffuser des travaux analytiques, accueillir des ateliers et des séminaires, et rassembler des chercheurs et des parties prenantes pour des recherches conjointes, la cocréation de produits de connaissance et la participation à des opportunités d’apprentissage qui feraient progresser le développement des secteurs de l’infrastructure.

Selon l’UM6P, cette nouvelle collaboration reflète la vision des deux institutions pour accélérer la transition vers une économie verte et une transformation numérique et la façon dont les institutions unissent leurs efforts pour avoir plus d’impact au Maroc, dans plusieurs domaines.