UM6P: plus de 80% des étudiants ont obtenu des bourses de mérite au cours des six dernières années

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a annoncé, par le biais d’un communiqué, que plus de 80% de ses étudiants ont obtenu, au cours des six dernières années, des bourses de mérite couvrant totalement ou partiellement les frais d’études et de vie.

Plus en détail, 2.200 étudiants des programmes conventionnels (licence, master et doctorat) et près de 2.400 étudiants des programmes non conventionnels, notamment l’Ecole 1337, YouCode et MAHIR Center, sont pris en charge à 100% par l’UM6P et la Fondation OCP.

L’institution indique également avoir procédé en 2020 à la création de la Fondation Ibn Rochd pour les Sciences et l’Innovation(FIRSI), qui a pour mission d’accompagner les jeunes talents du continent africain dans leur parcours universitaire au Maroc et à l’étranger. Ceux-ci sont également sensibilisés au monde professionnel par des séminaires, des rencontres avec des personnalités inspirantes ou par la découverte de métiers porteurs du continent.

Aujourd’hui, la FIRSI octroie des bourses à plus de 3.300 élèves et étudiants, dont presque la moitié sont des femmes, poursuit le communiqué. Ces jeunes poursuivent leurs études, outre l’UM6P, au Lycée Mohammed VI d’Excellence ainsi que dans les grandes écoles d’ingénieurs au Maroc et les grandes écoles d’ingénieurs et de commerce en France, note-t-on.

A travers cette stratégie, l’UM6P ambitionne de devenir un hub de méritocratie qui permet à des jeunes Marocains et, plus largement, Africains un accès équitable à l’éducation d’excellence.