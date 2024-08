Al Barid Bank soutient l’athlète paralympique Ayoub Sadni et lance sa campagne institutionnelle «Al Barid Bank, 3lik n3ouwel»

De gauche à droite: Al-Amine Nejjar, président du directoire d'Al Barid Bank, Hamid El Aouni, président de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH) et l'athlète paralympique Ayoub Sadni.

Dans un communiqué, Al Barid Bank indique que sa campagne de communication institutionnelle «Al Barid Bank, 3lik n3ouwel» marque une étape clé dans son engagement à promouvoir des valeurs d’inclusivité, de citoyenneté et de proximité, en parfaite harmonie avec sa signature de banque «Pour tous les Marocains». Cette initiative fait suite à la signature, le 26 juin dernier, d’une convention de sponsoring avec le jeune athlète paralympique marocain Ayoub Sadni.

«Le partenariat avec Ayoub Sadni, signé le 26 juin 2024, incarne pleinement ces valeurs, en soutenant un athlète au parcours exceptionnel et inspirant. Il convient de rappeler qu’Ayoub Sadni, spécialiste du 400mT47, est un symbole de persévérance et de réussite. En effet, en plus d’avoir remporté la médaille d’or aux Jeux paralympiques de 2020, il a également établi un nouveau record du monde», souligne la banque.

L'affiche du partenariat entre Al Barid Bank et l'athlète paralympique Ayoub Sadni. (Al Barid Bank)

Al Barid Bank rappelle que cet athlète paralympique a confirmé son talent en devenant champion du monde handisport lors du championnat de Paris en 2023, où il a, une fois de plus, établi un nouveau record.

«En mettant en avant ce partenariat, Al Barid Bank affirme sa volonté de soutenir des athlètes qui, par leur détermination et leur volonté, incarnent les valeurs de la banque, en tant qu’institution citoyenne et accessible à tous, œuvrant pour la promotion des talents marocains», conclut la banque.