Santé digitale: l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé organise le 5ème congrès international AI2SD’2023

L’Université Mohammed VI des sciences et de la santé de Casablanca organise la 5ème édition d’AI2SD’2023 «The Global Summit on Digital Health», du 24 au 26 mai 2023 au campus Anfa City, indique l’Université par le biais d’un communiqué.

L’Université précise que ce congrès international répond aux exigences de la transition digitale dans le contexte de la quatrième révolution industrielle. Le congrès est placé conformément aux orientations du roi Mohammed VI visant à dynamiser les dispositions du nouveau modèle de développement, de l’Initiative nationale pour le développement humain, et dans le cadre de la réforme universitaire et de l’impulsion de l’innovation et de la recherche scientifique, souligne la même source.

Intitulée «The Global Summit on Digital Health», cette cinquième édition s’articule autour de la santé digitale et les technologies modernes visant à renforcer la compréhension des participants sur les dernières technologies et innovations dans le domaine de la santé moderne, à identifier les opportunités et les défis du domaine, ainsi qu’à échanger les connaissances et les expériences des participants, indique ledit communiqué.

L’Université Mohammed VI des sciences et de la santé de Casablanca fait savoir que cette édition est une occasion de mettre en avant les avancées et les approches novatrices qui fournissent des solutions intelligentes en matière de santé.

L’objectif de cette édition est de fournir une plateforme permettant aux chercheurs et aux praticiens, tant du milieu universitaire que de l’industrie, de se rencontrer et de partager les derniers développements dans le domaine de la santé numérique, ajoute-t-on.

L’événement scientifique contient six panels sous différentes thématiques: «la transformation numérique pour une réforme de nos systèmes de santé», «l’IA et la technologie numérique pour une meilleure santé», «l’IA en oncologie et en radiothérapie », «la réalité augmentée et virtuelle dans le domaine de la santé» et «les outils et méthodes de bio-informatiques au service des biotechnologies».

Lors de cette rencontre, les participants présenteront leurs travaux de recherche, leurs projets, leurs études et leurs expériences industrielles qui décrivent des avancées significatives dans les domaines clés de la santé numérique tels que la physique médicale, le métaverse dans les soins de santé, la télémédecine, l’industrie pharmaceutique et médicale et les dossiers de santé partagés des patients. Cet échange d’informations favorise la collaboration interdisciplinaire et stimule le développement de solutions novatrices pour améliorer les soins de santé.

Par ailleurs, le sommet mondial sur la santé numérique est devenu l’un des principaux événements internationaux annuels sur les nouvelles technologies dans différents domaines, fait savoir l’Université, dont AI2SD’2023 participe à la même philosophie. Au fil de ses différentes éditions, cet événement a pu rassembler un réseau d’experts et de chercheurs ayant pour ambition d’exploiter l’intelligence artificielle dans le but d’améliorer la santé des populations à travers le monde, précise-t-on.