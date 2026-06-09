Santé numérique: Mediot IA et Siems Healthineers s’allient pour développer des infrastructures médicales assistées par l’IA en Afrique

Lors de la signature de partenariat entre Mediot AI, filiale d'Aba Life et Siemens Healthineers le 4 juin à Casablanca (S.Bouchrit/Le360).

L’intelligence artificielle poursuit sa percée dans le secteur de la santé au Maroc. À Casablanca, Siemens Healthineers et Mediot AI, filiale du groupe ABA Life spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle appliquées à la santé, ont officialisé un partenariat destiné à accélérer le déploiement d’infrastructures médicales intelligentes au Maroc et, à terme, dans plusieurs pays africains. La signature s’est déroulée en présence de Gero Peters, DG de Siemens Healthineers Maroc, Dr Saad Chaacho, DG délégué de Mediot AI et vice-président Recherche et IA d’ABA Life et Mohamed Benouda, CEO d’ABA Life, aux côtés d’autres invités.

Cet accord cherche à combiner l’expertise de Siemens Healthineers dans les domaines de l’imagerie médicale, du diagnostic et des technologies hospitalières avec les plateformes d’intelligence artificielle développées par Mediot AI et ABA Technology. Au-delà de l’intégration d’outils d’aide au diagnostic, les deux partenaires ambitionnent de développer des infrastructures capables d’héberger, d’orchestrer et de sécuriser l’utilisation de l’intelligence artificielle à grande échelle au sein des établissements de santé.

Parmi les domaines de coopération identifiés figurent le développement de smart hospitals intégrant l’intelligence artificielle, l’interopérabilité des systèmes d’information hospitaliers, l’IA appliquée à l’imagerie médicale, la maintenance prédictive des équipements biomédicaux, la télésanté, ainsi que le déploiement d’infrastructures souveraines destinées à l’hébergement et à la sécurisation des données de santé.

Au cœur de ce dispositif se trouve «Medifus Health Operating System», une plateforme développée par Mediot AI qui permet de connecter les équipements médicaux, les données cliniques et les modèles d’intelligence artificielle au sein d’un environnement sécurisé.

Pour le Dr Saad Chaacho, directeur général délégué de Mediot AI et vice-président Recherche et IA d’ABA Life, l’enjeu dépasse le simple déploiement de solutions technologiques. «Nous allons mettre à disposition notre savoir-faire en matière de plateforme d’intelligence artificielle adaptée au domaine de la santé. Cette plateforme nous permettra d’orchestrer et de déployer de manière sécurisée et souveraine des solutions d’intelligence artificielle au service de la médecine de précision», déclare-t-il.

Lire aussi : Santé: ABA Life présente sa vision de la souveraineté sanitaire au GITEX Future Health

Selon lui, cette approche ouvre la voie à une nouvelle génération d’établissements de santé. «Nous sommes en train de parler de médecine augmentée. Les hôpitaux de demain seront plus intelligents, plus souverains, mais aussi plus agiles et plus efficients», promet-il. «Notre approche vise à englober les données cliniques, les données d’imagerie médicale, les données biologiques mais aussi les sources de savoir disponibles afin d’offrir une vue globale sur le patient et d’améliorer le diagnostic ainsi que la prise en charge», explique le Dr Chaacho.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte où le Maroc multiplie les initiatives d’intégrer l’intelligence artificielle dans les parcours de soins, notamment pour assister les professionnels de santé dans le diagnostic précoce et l’interprétation des examens médicaux. Mediot AI affirme déjà disposer d’une expérience concrète dans ce domaine à travers sa collaboration avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans le cadre de projets de télémédecine en milieu rural.

Lire aussi : Lancement international du programme «Fusion AI for the Future of Health» par ABA Technology

«Nos médecins exploitent l’intelligence artificielle depuis plus de deux ans. Elle leur permet d’améliorer leurs capacités diagnostiques, d’analyser les images médicales et de détecter des signes faibles qui pourraient passer inaperçus», souligne-t-il.

Pour l’entreprise, l’un des principaux apports de l’intelligence artificielle réside dans sa capacité à réduire les inégalités d’accès aux soins. «Aujourd’hui, l’intelligence artificielle permet de faire une télémédecine augmentée où le médecin est assisté par un véritable copilote clinique», affirme le Dr Chaacho.

Lire aussi : Mediot AI lance Medifus, la première plateforme d’IA en Biomédecine Moléculaire Intelligente

De son côté, Siemens Healthineers indique que les premiers projets seront déployés au Maroc afin de démontrer la faisabilité des solutions développées conjointement avant une éventuelle extension vers d’autres marchés africains. «Dans un premier temps, nous avons envisagé des projets au Maroc afin de démontrer nos capacités à interfacer nos solutions au service du patient. Dans un deuxième temps, nous envisageons de les déployer sur d’autres marchés africains», confirme Gero Peters, directeur général de Siemens Healthineers Maroc.

Le responsable estime que le succès du partenariat devra être évalué à l’aune de son impact concret sur le système de santé. «La data et l’IA nous permettront d’apporter de la compétence là où il est difficile d’y accéder aujourd’hui, notamment dans les déserts médicaux, grâce à la télémédecine et à des solutions de soins plus accessibles», précise-t-il. «C’est par l’efficacité de la prise en charge du patient marocain que nous pourrons mesurer si ce partenariat a atteint ses objectifs», conclut-il.