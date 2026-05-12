Santé: ABA Life présente sa vision de la souveraineté sanitaire au GITEX Future Health
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Le 12/05/2026 à 19h18
VidéoLors du GITEX Future Health Africa, ABA Life, filiale d’ABA Technology, a dévoilé sa vision d’une souveraineté sanitaire portée par l’Intelligence artificielle. À travers le lancement de «Fusion AI for Sovereign Health», l’entreprise propose une infrastructure intégrée visant à rendre les systèmes de santé plus connectés et prédictifs. Ce projet, qui s’articule autour de la télémédecine, de l’IA hospitalière ou encore de l’innovation thérapeutique, a notamment reçu la visite du ministre de la Santé, Amine Tahraoui, et du Pr. Younes Bjijou, venus découvrir ces solutions sur le stand du groupe.