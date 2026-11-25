Une semaine. C’est le temps qui sépare la séance de travail du 18 novembre, où l’«Offre Maroc» sur l’industrie de défense et de sécurité a été présentée au Roi, de la cérémonie de ce mercredi. Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a présidé la signature de deux conventions-cadres. La première porte sur le financement de la feuille de route pour le développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité, la seconde sur la mobilisation du secteur privé et financier pour son déploiement.

Le calendrier mérite qu’on s’y arrête. Le 18 novembre, le Roi avait demandé une exécution rapide et effective, avec quatre priorités, les organes de gouvernance, le plan de financement, la simplification des procédures d’investissement et l’implication du privé national. Sept jours plus tard, trois de ces chantiers ont une traduction écrite. Le financement est contractualisé, la gouvernance a un nom, les banques et le patronat ont apposé leur signature.

La première convention réunit les ministres de l’Intérieur, de l’Économie et des Finances, de l’Industrie et de l’Administration de la Défense nationale, aux côtés de l’AMDIE, de la Caisse de Dépôt et de Gestion, du Fonds Hassan II pour le développement économique et social et de l’Université Mohammed VI Polytechnique. Un tour de table public, donc, où l’on trouve à la fois le budget, l’investisseur institutionnel, le fonds de développement et la recherche.

La seconde élargit le cercle. Les mêmes ministres y côtoient le Wali de Bank Al-Maghrib, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc, la CGEM, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, la Bourse de Casablanca et l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital. Banque centrale, banques commerciales, patronat, régulateur, place boursière, capital-investissement. Toute la chaîne du financement de l’économie est embarquée.

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La cérémonie marque ainsi la naissance d’un nouveau secteur industriel, bâti sur trois appuis qui se tiennent l’un l’autre, une vision stratégique, des capacités industrielles et des ressources financières.

Ce que pèsent les 22 milliards déjà réunis

Le chiffre du jour tient en une ligne. Sous l’impulsion du Roi, les partenaires publics ont réuni une enveloppe de près de 22 milliards de dirhams, soit environ 2,2 milliards de dollars. Le 18 novembre, le Roi avait déjà donné ses instructions pour que le Fonds Hassan II apporte 4 milliards de dirhams. Cette contribution représente un peu plus de 18% du total. Les 18 milliards restants proviennent des autres partenaires engagés autour du chantier. On change d’ordre de grandeur.

L’essentiel est ailleurs, dans le rôle que l’État s’attribue. Il se pose en investisseur catalyseur. Sa mise de départ sert à absorber une partie du risque initial, celui que le privé refuse de porter seul dans un métier où les usines coûtent cher avant de produire le premier dirham de chiffre d’affaires. Elle sert aussi à rassurer. Un investisseur étranger ou un fonds marocain entre plus volontiers dans un projet où la puissance publique a déjà engagé son propre capital.

Ce choix prolonge une orientation plus ancienne. Ali Seddiki a rappelé qu’en février 2022, avait été présenté au Roi l’objectif de porter l’investissement privé aux deux tiers de l’investissement national en 2035, et que la nouvelle industrie devrait se couler dans cette trajectoire. Le capital public est donc pensé comme un levier, destiné à élargir l’initiative privée et non à s’y substituer. La complémentarité entre les deux sources de financement devient la règle du jeu, avec à la clé une dynamique d’investissement moins dépendante du seul budget de l’État.

DIFAA: guichet, stratège et gardienne des engagements

Le Roi a baptisé la future Agence stratégique du nom de «DIFAA- Defense Industry Facilitation and Acceleration Agency», l’Agence Marocaine de l’Industrie de Défense et de Sécurité. En arabe, difaa veut dire défense. L’acronyme anglais, lui, annonce le programme: faciliter et accélérer. Le choix d’une appellation internationale indique à qui l’agence s’adresse aux donneurs d’ordre et investisseurs étrangers.

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Sa première attribution est la plus politique. Placée au cœur du dispositif, l’agence suivra l’ensemble des engagements des acteurs publics et privés concernés. Dit simplement, elle tiendra les comptes. Qui a promis quoi, à quelle échéance, et avec quel résultat. Dans un chantier qui implique quatre ministères, une banque centrale, des banques, un fonds, une université et le patronat, cette fonction de vigie conditionne tout le reste.

Viennent ensuite trois missions opérationnelles. DIFAA mettra en œuvre la stratégie de l’État dans le secteur à travers la promotion de l’investissement, la gestion des dispositifs d’appui et la structuration de la base industrielle nationale. Elle sera donc à la fois le démarcheur qui va chercher les industriels, le guichet qui instruit les aides et l’architecte qui organise les filières et la sous-traitance.

Pour y parvenir, elle disposera de cinq leviers, la compensation industrielle, la commande publique, le foncier, les compétences et l’innovation. Le premier est le plus puissant. La compensation industrielle, que les professionnels appellent offset, consiste à adosser un achat d’armement à l’étranger à des contreparties locales: production sur place, sous-traitance confiée à des entreprises marocaines, transfert de savoir-faire. Le pouvoir de négociation est réel, à condition qu’une seule main le tienne.

Le périmètre industriel est déjà tracé. L’agence permettra de développer la production d’armement, notamment les drones et systèmes autonomes, les systèmes terrestres, les systèmes navals, l’électronique de défense, la cyberdéfense et l’intelligence artificielle. Ce sont des segments où la frontière entre civil et militaire est mince et où un nouvel entrant peut se faire une place.

De la dette au capital, la bascule financière

Les deux conventions donnent une suite concrète au Discours du Trône du 29 juillet 2026. Le Roi y appelait à développer le rôle du secteur financier, à élargir l’accès aux financements bancaires et non bancaires, à mieux servir les PME, à soutenir l’innovation, l’industrialisation et l’exportation. Il demandait aussi de mieux mobiliser l’épargne nationale, en particulier l’épargne institutionnelle, et de dynamiser les marchés des capitaux. L’industrie de défense devient le premier terrain d’application de cet appel.

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Elle en est aussi le meilleur test, parce que le crédit bancaire seul n’y suffit pas. Une banque prête contre des garanties et des flux de trésorerie prévisibles. Un fabricant de drones ou une jeune société de cyberdéfense n’offre ni l’un ni l’autre pendant ses premières années. Les coûts initiaux sont lourds, les cycles d’investissement longs, les risques techniques, commerciaux et réglementaires s’empilent. Financer cela par la dette revient à étouffer l’entreprise avant sa première livraison.

D’où le passage assumé vers l’investissement en capital. Fonds d’investissement, capital-investissement, investisseurs institutionnels, mécanismes de co-investissement, la panoplie vise à partager les risques et à suivre les projets à chaque stade de leur croissance. La présence de l’AMIC, de l’AMMC et de la Bourse de Casablanca parmi les signataires de la seconde convention prend ici tout son sens. On est passé du financement classique de projets à l’accompagnement d’investissements stratégiques de long terme.

Pour les entreprises marocaines, c’est une autre culture qui s’installe. Les instruments devront couvrir toutes les phases, de la recherche et développement à l’industrialisation puis à l’expansion, avec une place accrue pour les fonds propres et le partenariat. Les PME y gagnent une issue à leurs deux impasses habituelles, l’autofinancement qui plafonne et l’endettement qui fragilise. C’est par là que passent les embauches et la montée en compétences.

La place financière y trouve aussi son compte. Des mécanismes de financement innovants, une épargne institutionnelle mieux orientée, de nouveaux fonds spécialisés, cela donne de la profondeur au marché marocain et ouvre aux investisseurs nationaux et internationaux des placements de long terme adossés à l’économie productive. Le marché des capitaux retrouve ainsi sa fonction première, conduire l’épargne vers l’usine et le laboratoire.

La commande des FAR comme premier carnet

Aucune industrie de défense ne naît sans client national. L’application des orientations royales doit permettre aux industriels installés au Maroc de couvrir 40% des besoins des Forces armées royales et des organes de sécurité. Pour un investisseur, cet engagement vaut carnet de commandes. Il donne de la visibilité commerciale aux projets, stabilise les perspectives et oriente la production vers des besoins réels.

Les FAR apportent également leur expérience opérationnelle et professionnelle qui servira à accompagner le développement des produits, à qualifier les industriels et à relever les normes de qualité et de performance. Le matériel sera éprouvé par une armée en service. Le label d’usage est le premier argument.

Les objectifs chiffrés donnent la mesure de l’ambition. À terme, cette industrie devra générer au moins 50 milliards de dirhams de revenus par an, dont plus de 65% à l’export, et créer au moins 50.000 emplois directs et indirects à l’horizon 2035. Le calcul est vite fait. Plus de 32,5 milliards de dirhams devront venir de clients étrangers chaque année, et chaque emploi correspondra à environ un million de dirhams de chiffre d’affaires. Ce ratio désigne une industrie de haute valeur ajoutée.

Le marché intérieur servira de rampe de lancement, mais les deux tiers de l’activité devront se gagner à l’extérieur, face à des concurrents installés. Le secteur est d’emblée conçu avec une vocation internationale, et le rayonnement de l’offre nationale figure en toutes lettres dans les missions de DIFAA.

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Derrière ces chiffres se joue un changement de posture. Le Maroc entend passer de l’attraction d’investissements à la construction de capacités nationales intégrées: conception, fabrication, développement technologique. L’indépendance de la décision industrielle en dépend, comme l’insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Le Royaume ne part pas de zéro. L’aéronautique, l’automobile et l’électronique ont formé des ingénieurs, des techniciens et des sous-traitants dont les savoir-faire se transposent à la défense.

PME, chercheurs et territoires

La vision royale ne s’arrête pas à l’énoncé d’une ambition. Elle réunit les conditions de sa réussite, un cadre juridique, des zones dédiées, une gouvernance, des compétences, des partenariats technologiques et des financements. Le socle existe déjà en partie. La loi 10-20 sur les matériels et équipements de défense et de sécurité est en vigueur depuis juin 2021. Deux zones d’accélération industrielle ont été créées en juin 2024, 75 hectares à Nouaceur et 600 hectares à Sidi Yahya. L’«Offre Maroc» y ajoute deux nouvelles zones, à Benguérir et à Benslimane.

Le capital humain occupe une place centrale dans cette vision. Un écosystème national de recherche et de développement sera mis en place et mobilisera les compétences locales comme les Marocains du monde. La signature de l’UM6P au bas de la convention de financement n’a rien de protocolaire, et l’implantation d’une future zone à Benguérir, où l’université est installée, rapproche le laboratoire de l’atelier. Les ingénieurs marocains qui travaillent aujourd’hui chez des industriels européens ou nord-américains sont une ressource que la feuille de route ne manque pas de cibler.

Le projet dépasse la seule dimension défensive. La convergence des volontés institutionnelle, financière et industrielle doit traduire l’ambition nationale en réalisations tangibles et répartir les fruits de l’investissement sur l’ensemble des provinces. Nouaceur, Sidi Yahya, Benguérir, Benslimane, la carte dessine déjà plusieurs bassins d’emploi. Le financement change ainsi de nature. Il devient un outil pour mobiliser l’épargne, industrialiser, développer la technologie, créer des emplois et rendre l’économie plus résistante aux chocs extérieurs.

Le Maroc fait un pari sur une industrie d’avenir, fondée sur la planification stratégique, la complémentarité des financements, les compétences, l’attraction des technologies et le partenariat public-privé. Ce pari lui ouvre la voie d’une montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiales et d’une souveraineté économique et technologique renforcée. La suite se lira dans des faits précis et les prochaines livraisons.