Economie

Offre Maroc Hydrogène Vert: cinq nouveaux projets retenus

Les nouvelles énergies propres. (Photo d'illustration)

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, jeudi 6 février 2026 à Rabat, les représentants des nouveaux investisseurs nationaux et étrangers, avec lesquels il a été procédé à la signature des contrats préliminaires de réservation foncière, suite à la sélection de leurs projets par le comité de pilotage, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de «l’Offre Maroc» en matière d’hydrogène vert.

Par La Rédaction
Le 05/02/2026 à 17h29

Au début de cette rencontre, le chef du gouvernement a salué les efforts entrepris en vue de traiter les nombreux projets portés par les investisseurs et leaders mondiaux dans le domaine de l’hydrogène vert, réitérant l’attachement du gouvernement à la mise en œuvre optimale de «l’Offre Maroc» qui constitue un cadre pratique et motivant englobant l’ensemble de la chaîne de valeurs du secteur de l’hydrogène vert au Maroc, souligne un communiqué du département du chef de gouvernement.

Lire aussi : Hydrogène vert: feu vert pour les contrats fonciers de six projets

Aziz Akhannouch a souligné que le pari du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, de développer le secteur de l’hydrogène vert, constitue aujourd’hui un tournant décisif pour la concrétisation de la souveraineté énergétique, eu égard à ses ressources naturelles riches et diversifiées, à la qualité des compétences nationales, ainsi qu’à la capacité du Maroc de construire des partenariats équilibrés et efficients.

Ledit communiqué rappelle que la sélection des investisseurs devant réaliser 5 nouveaux projets structurants dans les trois régions sud du Royaume, s’est déroulée dans le cadre d’une méthodologie scientifique et transparente, et que la réservation de l’assiette foncière publique dédiée à ces projets stratégiques est soumise à des mécanismes garantissant sa préservation et son bon usage.

#Hydrogène vert#Maroc#Provinces du Sud

