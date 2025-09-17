Economie

Hydrogène vert: feu vert pour les contrats fonciers de six projets

L’hydrogène est obtenu par des producteurs d’électricité n’émettant pas de CO2 (éolien, photovoltaïque, barrages hydrauliques, nucléaire, etc.).

Le comité de pilotage de «l’Offre Maroc» pour l’hydrogène vert a validé la signature de contrats préliminaires de réservation foncière avec cinq investisseurs nationaux et étrangers. Ces opérateurs mèneront six projets dans le grand sud marocain, représentant un investissement total de 319 milliards de dirhams.

Par La Rédaction
Le 17/09/2025 à 15h56

Le comité de pilotage de la stratégie nationale pour l’hydrogène vert a tenu, mercredi 17 septembre 2025 à Rabat, une réunion consacrée au suivi des projets inscrits dans le cadre de «l’Offre Maroc».

Au cours de cette réunion, le comité a également autorisé la signature de contrats préliminaires de réservation de l’assiette foncière au profit de cinq investisseurs nationaux et étrangers, présélectionnés lors de la réunion du comité de pilotage en date du 6 mars 2025, pour la réalisation de six projets en cohérence avec «l’Offre Maroc» dans les trois régions du Sud, pour un coût de 319 milliards de dirhams.

Le comité a, par ailleurs, constaté la clôture dans les délais impartis, de la phase préliminaire du projet «Chbika 1», en préparation du lancement de la phase suivante relative à la réalisation d’études avancées pour ce projet, qui sera réalisé par un consortium d’investisseurs comprenant des sociétés françaises et danoises.

La procédure de présélection demeure ouverte aux investisseurs, en vue de mettre à contribution la position leader du Royaume, ses ressources naturelles riches et diversifiées, son positionnement géographique stratégique et ses infrastructures aux normes internationales.

